Slovenska zagonska podjetja na leto zberejo okoli 100 milijonov dolarjev zagonskega kapitala, kar Slovenijo uvršča v sam vrh med državami jugovzhodne Evrope. Ta je sicer na zemljevidu sveta startupov še vedno precej nezanimiva, a to še zdaleč ne pomeni, da zagonska podjetja v tem delu stare celine nimajo visokega potenciala. Prav nasprotno, lanska prodaja podjetja Outfit 7 je dokazala, da tudi JV Evropa lahko ustvarja samoroge, kakor se imenujejo podjetja, vredna več kot milijardo dolarjev. Tako so prepričani v pospeševalniku ABC, kjer so skupaj z organizacijo EIT Digital naredili pregled ekosistema startupov v JV Evropi. Poleg Slovenije so pod drobnogled vzeli še zagonska podjetja na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Makedoniji, Albaniji in na Kosovem.

Čeprav gre za države z različno razvitimi gospodarstvi, je ekosistem startupov JV Evrope odprt in povezovalen ter zato tudi uspešen in s tem postaja vzor sorazvoju gospodarstva in industrije v regiji, ugotavljajo v pospeševalniku ABC. »Gre za mešanico javnih in zasebnih partnerjev, startupov in hitrorastočih podjetij, raziskovalcev, tehnoloških strokovnjakov ter mladih podjetnikov z globalnimi ambicijami. In prav to je ključ za razvoj ekosistema startupov. Z nekaj popravki, sploh v privabljanju investitorjev, lahko Balkan postane naslednji Baltik,« je prepričan Aleš Pustovrh, soustanovitelj pospeševalnika ABC.

Najuspešnejši v privabljanju investitorjev Morda se zdi, da države, zajete v poročilo pospeševalnika ABC, ne morejo slediti niti največjemu ekosistemu startupov v regiji – Bolgariji, kjer se lahko pohvalijo z več kot 3000 zagonskimi podjetji, a je treba poudariti, da so ta podjetja v bistveno zgodnejših fazah razvoja kot denimo slovenska in zato tudi zberejo manj kapitala. V enem letu namreč vseh tri tisoč bolgarskih startupov zbere približno toliko kot štiristo slovenskih zagonskih podjetij. S Slovenijo na čelu imajo tako balkanske države odlične priložnosti za komercializacijo inovacij, ki prihajajo z univerz in javnih ustanov, za izkoristek izjemno močne skupnosti razvijalcev programske opreme ter za povezovanje pospeševalnikov in inkubatorjev za hitro rast podjetij. H koraku regije v ospredje ekosistemov startupov Evrope pa v zadnjem času pripomore tudi serija zelo uspešnih kriptofinanciranj, med katerimi prav tako vodijo slovenska zagonska podjetja. Ta so se začela hitreje razvijati v zadnjih šestih letih, v zadnjih štirih letih pa so zbrala okoli 300 milijonov dolarjev tveganega kapitala. To je kar šestkrat več kot prej v vsem desetletju. A ni pomembno zgolj to, koliko tveganega kapitala privabijo slovenska podjetja, pomemben je tudi podatek, da je vse več startupov razvoj zmožno financirati iz lastnih prihodkov, brez pomoči tujega kapitala.