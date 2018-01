Dobavne verige z globalizacijo trgovanja postajajo vse bolj kompleksne, zato je morebitne nepravilnosti težje izslediti. Da bi rešili ta problem, so v ekipi OriginTrail začeli razvijati protokol za podatkovne operacije v dobavnih verigah na osnovi blockchaina. Rešitev združuje podatke vseh sodelujočih v dobavni verigi na decentraliziranem omrežju in nadzira celovitost informacij.

Blockchain ni primeren za obdelavo večjih količin podatkov Kot so pojasnili v ekipi, blockchain omogoča trajni zapis in sledljivost transakcij, vendar pa ni primeren in učinkovit za obdelavo večjih količin podatkov, ki nastajajo v dobavnih verigah. »OriginTrail protokol to rešuje z vzporednim omrežjem, kjer se podatki različnih deležnikov sinhronizirajo in obdelujejo, 'prstni odtisi' teh podatkov pa se trajno shranijo na blockchain, kar je dodatno zagotovilo sledljivosti in integritete.« Decentralizirano omrežje razvijajo kot odprt protokol. Rešitev bo tako omogočila nadaljnji razvoj številnih aplikacij, med drugim za sledljivost proizvodov, optimizacijo dobavnih poti, certificiranje, revizijo itd., so pojasnili v ekipi. Zgodba OriginTrail ima svoje začetke v letu 2014, ko so v ekipi razvili rešitev za sledljivost podatkov v prehranskih verigah. Leta 2016 so začeli raziskovati možnosti, ki jih kot dodatno zagotovilo za integriteto podatkov omogoča blockchain.

Za razvoj rešitve zbrali 22,5 milijona evrov Za razvoj svoje rešitve so minuli teden zbrali 17.928 etrov, kar predstavlja vrednost 22,5 milijona evrov. To jih uvršča med najuspešnejše slovenske ICO-projekte doslej. Sredstva so začeli zbirati v ponedeljek, ko so za 24 ur prodajo kriptožetonov omogočili svojim najbolj zgodnjim podpornikom. V tej fazi so zbrali 5,3 milijona evrov. Naslednji dan se je odprla splošna prodaja, s katero so v pičlih 18 minutah zbrali 17,2 milijona evrov. Do 10 milijonov zbranih sredstev bo namenjenih razvoju tehničnega dela njihove rešitve - protokola in omrežja -, preostali znesek pa bo namenjen razvoju poslovanja. Do sredine leta načrtujejo vzpostavitev testnega protokola, do konca septembra pa tudi lansiranje javnega omrežja, ki bo delovalo na osnovi njihovih kriptokovancev trace. »Istočasno bomo izvajali tekoče pilotne projekte ter razvijali nova partnerstva - vse s ciljem, da OriginTrail postane globalni standard za podatkovne operacije v večorganizacijskem okolju,« so poudarili v ekipi.