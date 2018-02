Že sam premor, ne samo odhodi in prihodi igralcev, je lahko povzročil spremembe v ekipah. A to, s koliko zagona kakšna ekipa vstopa v nadaljevanje, se da zaznati. Po tem kriteriju se zdi Triglav favorit na gostovanju pri Ankaranu, ki še ni odigral tekme v kompletni postavi. Točka Ankarana v zaostali tekmi proti Aluminiju v začetku tedna je bila plod sreče. Gorenjci so bolj ali manj zadržali postavo, trener pa je Brkić, ki ekipo najbolje pozna. Vsaj dvojni znak na njih, čeravno 1,26 ni kaj prida koeficient oziroma se že bolj splača 1,35 na skupno manj kot 3,5 gola, je pa možna tudi ničla, vredna 3,15. Delno obnovljeni Aluminij se odpravlja v Maribor, ki se zdi obrambno še trdnejši, tako bi veljalo poskusiti z 1,70 na to, da Aluminij ne bo dal gola, takisto pa na 1,49 vredno stavo, da bo Maribor zmagal z več kot enim golom razlike. S točno dvema, kar je vredno 3,80? Takisto za poskusiti na kakšnem bolj eksperimentalnem listku.

Preostane samo še tekma med Olimpijo in Celjem. Celjani so se ob koncu jesenskega dela ujeli in v zadnji tekmi z Ljubljančani celo remizirali. Sedaj spet dajejo vtis, da bodo potrebovali nekaj krogov, da se vzpostavijo. Po drugi strani tudi Olimpija ni enak mehanizem iz jesenskega dela. Ponudba za več ali manj od 2,5 gola je v obeh primerih vredna 1,80, a če bo jutri, ko se tekma igra, res stisnil mraz, je verjetno pametneje igrati na manj ali celo na ničlo v polčasu, ki je vredna 2,65. Obenem pa ni dvoma, da zna koga pritegniti tudi 5,00 na končni remi.