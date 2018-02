Zaorjimo v vikend ledino prav s True Blue. S Chelseajem torej. V ponedeljek gre k Watfordu. Olivier Giroud bo menda takoj zaigral. Oba gol bržkone, kar je vredno 1,87. Derbi premier lige bo Liverpool – Tottenham. Slednji so blagi favoriti, vendar pa nepredvidljivi Liverpool proti velikim rivalom praviloma odigra dobro. Več od 2,5 gola obeta znosnih 1,60, kritike na račun konservativne domačijske stavniške ponudbe pa so v tej tekmi skrajno na mestu. Pri nas ne moreš staviti na to, da bo Salah dal gol. Pa je zelo verjetno. Enako velja za opcijo, da bo Wallcot za Everton zadel proti donedavno njegovemu Arsenalu. Ki je zmeden. In dobiva gole. Oba gol torej, kar je vredno 1,93. Izmed sredinskih tekem, kot so WBA – Southampton, Bournemouth – Stoke, Leicester – Swansea ter Brighton – West Ham, delno vznemirjata le drugi dve. 1,70 na zmago Leicestra, pri katerem se še vedno da opaziti, zakaj so bili prvaki, se zdi lepa kvota. No, v igri so tudi »oba gol« (1,97) in »več golov« (1,90). Predvsem pa pozornost budi gostovanje West Hama pri Brightonu. Antonio bo menda v ekipi, kar bi z Joaom Mariem, ki jim ga je posodil Inter, ter Chicharitom lahko navrglo gostujočo zmago. Ali vsaj remi. Že dvojni znak na Hammers je zadovoljiv – 1,60.

Večji del prostora je pripadel angleškemu prvenstvu, zato zgolj še nekaj opazk o drugih terenih. Schalke proti Werderju z zmago prinaša 1,65, ena od podjetnejših možnosti pa je stava na polčas. Enica je v tem primeru 2,15, ničla pa 2,25. Težka odločitev. Sam se bolj nagibam k ničli. In Celta Vigo gre k Alavesu v Španiji. Zagamana tekma, v kateri bi se Celti lahko tudi ustavil uspešen niz. Iagu Aspasu bo težje kot na prejšnjih tekmah. Pa vendar; »oba gol« in »manj golov«. Nekje okoli rezultata 1:1 torej, kar obeta kvoto 6.