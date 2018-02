V velikem finalu hokejskega turnirja v Pjongčangu se bosta v nedeljo ob 5.10 po srednjeevropskem času udarili Rusija in Nemčija. Finalistki se bosta prvič pomerili za zlato olimpijsko kolajno, obračun za bronasto odličje pa čaka Češko in Kanado.

Nemški hokejisti so v polfinalu pripravili največjo senzacijo južnokorejskega turnirja. V napeti tekmi do zadnje sekunde so izločili branilko olimpijskega zlata Kanado in se sploh prvič uvrstili v olimpijski finale. Kanada je plačala visoko ceno zaradi neudeležbe zvezdnikov iz severnoameriške lige NHL, saj z rezervno postavo ni bila kos visoko postavljenim olimpijskim ciljem. Nemčija je v napadu vse opravila v uvodnih štiridesetih minutah, ko je povedla s 4:1. Kanadčani so bili poklapani in jezni, manjkalo ni niti nešportnih potez, a je v zadnji tretjini vendarle zadišalo po zasuku. Olimpijski prvaki so imeli po znižanju na 3:4 dobrih deset minut časa za podaljšek, a plošček kljub premoči (streli 31:15) ni šel v nemški gol. To je bila sploh prva zmaga Nemčije na olimpijskih igrah proti Kanadi, ki je pred tem slavila petnajstkrat zapored.

Rusija v polfinalu ni imela težav s Češko (3:0), ki ostaja pri osvojenem zlatu iz Nagana 1998, Rusija pa pod svojo zastavo sploh še ni bila olimpijski prvak v hokeju. Leta 1992 je v Albertvillu zlato osvojila olimpijska reprezentanca šestih od petnajstih republik razpadle Sovjetske zveze – Rusija, Ukrajina, Kazahstan, Belorusija, Uzbekistan in Armenija. Tudi v Pjongčangu v primeru ruskega slavja ne bo zadonela ruska himna, saj je največja država na svetu strogo kaznovana zaradi sistemskega kršenja dopinga. Kljub vsemu bi zlata hokejska kolajna olimpijskih športnikov iz Rusije pomenila obliž na ruske rane. Zvezdnik Pavel Dacjuk bi dosegel vrhunec kariere in se vpisal med nesmrtne kot zmagovalec olimpijskih iger, svetovnega prvenstva in NHL. Selektor Oleg Znarok, trikratni trener leta v ruski ligi KHL, ima priložnost za začetek zlate ere ruskega hokeja…

Češka – Rusija 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) Olimpijske igre, polfinale hokejskega turnirja. Dvorana Gangneung, gledalcev 4330, sodniki: Iverson, Lemelin, Dahmen, Souminen. Strelci: 0:1 (28) Gusev (Dacjuk), 0:2 (29) Gavrikov (Telegin), 0:3 (60) Kovalčuk (Zub, Zubarev, EN). Igralec tekme: Nikita Gusev (Rusija). Streli v okvir vrat: Češka 31, Rusija 22, kazenske minute: Češka 6, Rusija 10, dobljeni sodniški meti: Češka 26, Rusija 30.