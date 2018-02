Nemški hokejisti se nikakor niso zadovoljili s četrtfinalno zmago proti Švedski, saj so tudi polfinalno srečanje začeli zelo motivirano in uspešno ustavili uvodni nalet Kanadčanov, ki so imeli najboljšo priložnost, ko je sam pred nemškega vratarja Dannyja Aus Den Birkna s strani pridrsal Derek Roy, a je bil njegov strel obranjen.

Kanadski igralci so ob izključitvi Felixa Schultza zaradi naleta zagrešili dve začetniški napaki, saj so si privoščili dve izključitvi, drugo zaradi napak ob sodnikovemu metu v njihovi tretjini. Nemci so igro petih proti trem izkoristili z zadetkom Brooksa Maceka, ki je iz zapestja v 15. minuti meril ob levi vratnici dobro pokritega vratarja Kevina Poulina.

V kanadsko igro se je prikradla živčnost, nemška ekipa je še naprej z dobrim drsanjem, agresivno igro na ogradi in odličnim zapiranjem prostora na svoji modri črti onemogočala nasprotnikove poizkuse. Dodaten šok za favorite je sledil v četrti in sedmi minuti druge tretjine, saj so Nemci zadeli iz dveh čudovito izpeljanih protinapadov.