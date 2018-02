Los Angeles je proti Dallasu - obe ekipi se sicer borita za končnico zahodne konference - lovil četrto zaporedno zmago, a je praznih rok ostal v drugi polovici zadnje tretjine. Rezervni vratar Dallasa Kari Lehtonen je zbral 18 obramb in je prvič v sezoni ohranil gol nedotaknjen, pri Los Angelesu pa je blestel Jonathan Quick z nekaj odličnimi obrambami, na koncu jih je zbral 26.

»Igrali so trdo, dobro so si podajali plošček, zato so bili pogosto na naši strani,« je po tekmi menil Kopitar. »V drugi in tretji tretjini nismo nadzorovali ploščka, kot bi ga morali. V drugi tretjini smo veliko časa preživeli na naši strani. Težko se je braniti ves čas. Quick je bil res dober in je ustavil nekaj velikih strelov. Nismo bili dovolj ustvarjalni, nismo preživeli dovolj časa na njihovi strani,« je nadaljeval Hrušičan.

Kralje v soboto čaka še ena domača tekma, v goste prihaja Edmonton.

Na sporedu je bilo sicer 11 tekem. Ena se je končala po streljanju kazenskih strelov, dve pa po podaljšku. Kazenski streli so odločili zmagovalca v Torontu, kjer so se domači Maple Leafs veselili s 4:3 proti New York Islanders. Buffalo Sabres je po podaljšku in golu Marca Scandella premagal Detroit Red Wings, Edmonton Oilers pa je prav tako po podaljšku in golu Connorja McDavida premagal Colorado Avalanche.

Minnesota Wild je proti New Jerseyju zaostajala že z 0:2, na koncu pa zmagala s 4:2. Minnesota je trikrat zadela v drugi tretjini. Philadelphia Flyers je z 2:1 premagala Columbus Blue Jackets. Montreal je bil s 3:1 boljši od New York Rangers. Kanadska ekipa je po zaslugi golov Tomaša Plekaneca, Jeffa Petryja in Phillipa Danaulta prekinila niz šestih porazov. Tampa Bay Ligthning je s 4:3 ugnala Ottawo Senators, pri zmagovalni ekipi je najbolj učinkovit igralec lige Nikita Kučerov vpisal dve podaji in je v tej sezoni pri zbranih 80 točkah.

Nashville Predators so s kar 7:1 premagali San Jose Sharks. S 33 obrambami se je pri predatorjih izkazal Pekka Rinne, ki je v ligi NHL zabeležil 300. zmago. Nick Bonino, Ryan Johansen in Viktor Arvidsson so vpisali gol in podajo, med strelce so se vpisali še Scott Hartnell, Kevin Fiala, Mattias Ekholm in Calle Jarnkrok.

Calgary Flames je bil s 5:2 boljši od Arizona Coyotes. Petintrideset obramb je zbral Jon Gillies, prvo ime tekme pa je bil Johnny Gaudreau z golom in dvema podajama. Florida Panthers se je veselila zmage s 3:2 proti Washington Capitals.