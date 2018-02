Podobno kot odprtje zimskih olimpijskih iger v Južni Koreji pred dobrima dvema tednoma bo imelo politično dimenzijo tudi njihovo jutrišnje slovesno zaprtje. Gost, ki že pred prihodom dviga največ prahu, bo vodja osemčlanske severnokorejske delegacije, general Kim Yong Chol, podpredsednik centralnega komiteja vladajoče (in edine) severnokorejske Delavske stranke. Da se je Pjongjang odločil poslati njega, je mogoče razumeti kot provokacijo ali kot testiranje, kako daleč je s svojimi poskusi odmrznitve odnosov s severom pripravljen iti južnokorejski predsednik Moon Jae In. General Kim je namreč na jugu izredno sporna osebnost.

General Kim je na seznamu oseb, proti katerim veljajo sankcije, tako v ZDA kot v Južni Koreji. In vendar je predsednik Moon dovolil, da Kim pride na obisk na čelu severnokorejske delegacije. Kot je poročal Reuters, sklicujoč se na neimenovani vir iz predsedniške palače, so takšno odločitev sprejeli »v dobro olimpijskih iger«. Delegacija bo v Južno Korejo prispela jutri, po cesti, in ostala v državi tri dni.

Malo verjetno srečanje ZDA-Severna Koreja

Ameriško administracijo bo na zaprtju iger predstavljala hči predsednika in njegova svetovalka Ivanka Trump, ki je že prispela v državo. Tokrat je še manj možnosti za srečanje delegacij ZDA in Severne Koreje kot ob odprtju iger, ko naj bi zakulisni dogovor preklical Pjongjang. General Kim je precej bolj sporna osebnost, kot je bila sestra severnokorejskega voditelja, ki se je udeležila odprtja, za povrh pa so ZDA prav zdaj napovedale nove sankcije proti Severni Koreji (v okviru). Uradno sporočilo se glasi, da priložnosti za srečanje med generalom in predsednikovo hčerjo ne bo.

Trumpova je ob večerji z južnokorejskim predsednikom dejala, da mu je prinesla sporočilo o »potrditvi naše zavezanosti za izvajanje največjega mogočega pritiska, da se doseže jedrska razorožitev polotoka«. Moon pa je dejal, da je prisotnost Severne Koreje na igrah zmanjšala napetosti na polotoku in izboljšala odnose med Korejama. Pjongjang je sicer po mnenju analitikov izkoristil igre za to, da si izboljša imidž in da poskusi vnesti razdor med ZDA, ki imajo oster pristop do Pjongjanga, in južnokorejskim predsednikom, ki je med volilno kampanjo obljubljal otoplitev in osebno srečanje s severnokorejskim voditeljem. Kimova sestra je Moonu celo prenesla vabilo na obisk, a je potem Pjongjang storil korak nazaj. Morda ga zdaj spet prinese general. ba, agencije