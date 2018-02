Ivanka je kot svetovalka Donalda Trumpa v Južno Korejo pripotovala kot vodja ameriške delegacije na olimpijskih igrah. V Seulu se je tako že srečala z južnokorejskim predsednikom Moon Jae Inom, do srečanja s predstavniki Severne Koreje pa naj ne bi prišlo.

Na odprtju iger je sicer sestra severnokorejskega vodje Kim Jo Jong sedela le nekaj sedežev stran od ameriškega podpredsednika Mika Pencea, a si nista izmenjala niti pogleda. Pozneje so z ameriškega zunanjega ministrstva sporočili, da so se Pence in predstavniki Severne Koreje nameravali med obiskom na skrivaj sestati, a so slednji srečanje tik pred zdajci odpovedali.