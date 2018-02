Vetrovni incident na letalu

Za najbolj nenavadno novico tega tedna je poskrbel nizozemski letalski nizkocenovni prevoznik Transavia airlines. Njihovo letalo je zasilno pristalo na Dunaju, povod za predčasni pristanek pa je bil potnik, ki ni zmogel nadzorovati svojega črevesja in je s konstantnim spuščanjem neprijetnih plinov poskrbel za nered na letalu. To je poletelo iz bolgarskega Burgosa v Amsterdam, nanj pa se je vkrcal tudi potnik, čigar presnova ni najbolje prenesla bolgarske kulinarike. Potnik je vztrajno spuščal tako glasne kot tudi smrdeče vetrove, kar pričakovano ni ostalo neopaženo pri drugih potnikih. Še posebno ne pri Nizozemcu, ki je sedel neposredno ob eksplozivnem potniku. Rotil ga je, naj preneha in se poskusi zadržati, vendar se potnik z razigranim črevesjem ni pustil motiti. Nenavadni dogodek je eskaliral do te mere, da je vetrovnega potnika na njegovo vedenje opozoril celo pilot letala, ki se je nazadnje odločil, da letalo predčasno prizemlji na dunajskem letališču. Pred tem manevrom se je spor zaradi »uhajanja plinov« med potnikoma razvnel do te mere, da sta si skočila v lase in med njima se je vnel povsem resen pretep. Po zasilnem pristanku na Dunaju je policija iz letala odstranila oba razgreta potnika in še dve potnici, ki sta že napovedali, da bosta letalsko družbo tožili, saj da pri sporu nista sodelovali. Letalo in preostali potniki so po intervenciji avstrijske policije lahko nadaljevali pot proti Amsterdamu.

Primorska dvojna centrifuga

V zaledju Kopra se je močno zavrtelo 37-letnemu vozniku peugeota, ki je svojo pot končal ob cesti. Izkazalo se je, da je imel kar dva razloga za izgubo orientacije. Zavrtelo se mu je namreč od alkohola, pa še od krožišča, ki je bilo zanj prevelik zalogaj. Voznik je imel očitno dolgo noč, saj so policiste o njegovi nesreči obvestili ob približno pol osmih dopoldne. Vozniki so poklicali na policijo in prijavili, da na izvozu Bertoki v smeri proti Bivju promet moti ob cesti ustavljen peugeot. Policisti so na kraju ugotovili, da je voznik po dvojni centrifugi – eni v glavi in drugi na cesti – trčil v plastične oznake za krožišče. Na vpletenost alkohola jim ni bilo težko posumiti, saj je voznik kazal vse običajne znake opitosti, alkotest pa je te sume le še potrdil. Voznik je napihal 0,81 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, s čimer je le za 0,02 miligrama zgrešil letošnji primorski rekord, ki ga v olimpijskem duhu še vedno drži postojnski župan Igor Marentič. Le da tokratni kršitelj ni imel te sreče, da bi se lahko treznil doma, saj v nasprotju s postojnskim županom ni upošteval odredb policistov. Prespal je na policijski postaji, čaka pa ga tudi klepet s sodnikom za prekrške in izguba vozniškega dovoljenja.

Po elektroniko v cerkev

Za zdaj še neznani vlomilec si je zaželel nekaj elektronskih naprav in zato izbral precej nenavadno tarčo: cerkev. Razbil je steklena vrata cerkve v Solkanu in v notranjosti našel prenosni računalnik, LCD-projektor in mikrofon. Ali v solkanski cerkvi mašujejo s pomočjo powerpointa ali zgolj izvajajo nabožne napeve v slogu karaok, policijsko poročilo ne pojasnjuje. Tat je spotoma iz blagajne za prostovoljne prispevke ukradel še nekaj drobiža, skupaj pa je proračun lokalnega duhovnika olajšal za okoli tisoč evrov. Vlomilec, ki mu očitno niti sakralni objekti niso dovolj sveti, da ne bi plenil po njih, je po vlomu poniknil. Policija ga še ni izsledila.

Raztovoril tovor

Obmorski obrtnik bi skorajda preprečil krajo, a kaj, ko je imel tat še pajdaša. V večernih urah je domačin v Piranu zalotil moškega, ki je vlamljal v njegovo tovorno vozilo. Z njega je že raztovoril tri kovčke z orodjem, aluminijasto lestev in še nekaj opreme. Takrat ga je lastnik opazil, zgrabil in že mislil, da je preprečil krajo. Toda izkazalo se je, da vlomilec ni deloval sam, temveč je imel pajdaša. Medtem ko je domačin vlomilca držal in čakal, da mu na pomoč priskoči policija, se drugi tat ni pustil motiti in je razložene stvari mirno odpeljal z vozičkom ter izginil na piranskih ulicah, kolega pa prepustil na milost in nemilost domačinu in policistom.

Pripravil Peter Lovšin