Dete si je zaželelo miru in svobode

Mamljivost svobode je pred dnevi v Novi Gorici začutil komaj dveletni otrok, ki ga je svoboda tudi premamila in se je za vsaj nekaj časa otresel nadzora odraslih. Za to mu niti ni bilo treba nikamor pobegniti, temveč jih je le »napodil« iz stanovanja. Dveletni otrok je ponesreči zaprl vhodna vrata stanovanja in se vanj zaklenil, njegovi bližnji pa vrat od zunaj niso mogli odpreti. Na pomoč so poklicali gasilce, ki so se morali povzpeti vse do desetega nadstropja bloka in čez balkon vstopiti v stanovanje. Razen skrbi in strahu vseh vpletenih drugih ran otrokovo početje na srečo ni povzročilo.

Zmotil ga je parkirani avtomobil

Noč ima svojo moč in tako je bilo tudi v Prisojni ulici v prestolnici, kjer je 42-letnika ob približno pol dveh zjutraj zgrabila nepopisna jeza. K jezi je pripomogel še alkohol, 42-letnik pa se je znesel nad parkiranim avtomobilom, ki mu je šel v nos. Obraten učinek od pričakovanega je imel tudi prihod policistov. Dvainštiridesetletnik je samo še bolj začel udrihati po avtomobilu in ga tudi poškodoval. Prenočil je na policijski postaji.

Iskala srečo, našla goljufe

Eden najstarejših lahkih uličnih zaslužkov, igrica »ugani, pod katero škatlico se skriva kroglica«, že sam po sebi srečo namenja le njenim izvajalcem. Ti namreč hitro in spretno kroglico izpod ene škatlice potisnejo pod drugo, naivni igralec pa zaman ves čas z očmi vneto spremlja le škatlico, pod katero je bila kroglica na začetku igre. Na Gorenjskem se tovrstni goljufi niso potrudili niti toliko, da bi svojo žrtev ogoljufali s spretnostjo pri igri. Ko se je potnica tujega avtobusa, ki je ustavil na avtocestnem postajališču, želela preizkusiti v igri, je bila okradena, še preden se je igra dobro začela. Ko je želela položiti denar za stavo, ji je namreč neznanec iz denarnice spretno izmaknil denar in v družbi dveh moških pobegnil z avtomobilom.

Iskala nesrečo, našla sama sebe

Nesrečo sta močno izzivala pijana voznika. Prvi 20-letni voznik začetnik, drugi 64-letni izkušeni voznik. Izkušeni, a tudi pijani voznik je po Slovenski Bistrici vozil z 1,04 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka in na železniškem prehodu zaslalomiral med spuščenimi zapornicami. Ob tem je obstal na tirih, vanj pa je trčil vlak. Nespametni voznik je imel ogromno srečo, da ga je vlak odbil in da jo je odnesel le z lažjimi poškodbami. Podobno se je z zdravjem in življenjem igral 20-letnik v Portorožu. Čeprav bi smel za volanom sedeti le povsem trezen, ker je voznik začetnik, je po Portorožu vozil z 0,52 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Med vožnjo je izgubil orientacijo in vozil v napačno smer ceste. Policisti so ga poskušali ustaviti, a je le pritisnil na plin, nato pa trčil v škarpo pri pomorski šoli. Policistom je proti domu pobegnil peš, vendar so ga dohiteli in prijeli.

Bančnik “peglal” svojo kreditno kartico

Najboljši triki so najpreprostejši triki. Tako je razmišljal tudi hrvaški bančnik iz Varaždina, ki je zlorabil svoj položaj in svojega delodajalca ogoljufal za 2,5 milijona hrvaških kun (več kot 330.000 evrov). Dvainštiridesetletnik je bil vodja oddelka za kartično poslovanje v eni od varaždinskih bančnih poslovalnic in kot vodji mu je vodstvo banke zaupalo različne administratorske pravice in šifre, s pomočjo katerih je lahko upravljal transakcije. Dvainštiridesetletnik ni kompliciral s kakšno gromozansko goljufijo, temveč se je domislil, da bo bolje, če krade po malo. Tako je s svojo osebno kreditno kartico zapravljal za različno blago, prav tako pa je z njo dvigoval gotovino na bankomatih. Naslednji dan je vsakokrat sproti v službi poskrbel za to, da so transakcije izginile. S pomočjo pravic, ki jih je imel, je enostavno storniral plačila, stroške za nakupljene priboljške in dvignjeno gotovino pa obesil banki. To je počel kar neverjetnih pet let, dokler niso v banki le postali sumničavi. Stekla je preiskava, ki je sume potrdila in zdaj že nekdanji bančnik se bo moral zagovarjati na sodišču.

