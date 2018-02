Jakov Fak se je šele tri ure pred tekmo odločil, da zaradi izčrpanosti ne bo nastopil na tekmi štafet, saj ga do konca sezone čakajo še tri postaje svetovnega pokala, na katerih bo skušal zadržati tretje mesto v skupnem seštevku. Mnenja o Fakovi odločitvi so bila v slovenskem taboru različna. »Njegove odločitve ne razumem in sem bil nad njo zelo razočaran,« je bil najbolj neposreden Klemen Bauer. »Na odločitev ima vsak svoj pogled. Jaz jo spoštujem. Glede na to, da je olimpijski podprvak, ima vso pravico, da sprejema odločitve, ki so najboljše zanj, da bo uspešen v branjenju tretjega mesta v skupnem seštevku svetovnega pokala,« je bil diplomatski Mitja Drinovec. »V takšnih vremenskih razmerah, ko je moral celo Fourcade v kazenski krog, je težko napovedati, kje bi bili uvrščeni, če bi nastopil Fak. Če Jakov ni bil v optimalnem razpoloženju, bi bil lahko celo slabši od Oblaka. Ker se ni uspel popolnoma regenerirati, je morda celo bolje, da je izpustil nastop,« je menil glavni trener slovenske reprezentance Tomaš Kos.

Drinovec tekel v zavetrju Fourcada

Ko je Fak sprejel odločitev o nenastopu, je bil rezervist Lenart Oblak že na tekaškem treningu, zato niti ni imel pravega časa za pripravo za tekmo. »Trening Oblaku ni nič škodil, je bil vsaj dobro ogret za tekmo,« je spremembo komentiral Tomaš Kos. Oblak je bil v zadnji predaji v smučini suveren in je Slovenijo v cilj pripeljal na desetem mestu, potem ko je fotofiniš odločil, da je bila Ukrajina hitrejša. »Sanjsko, da sem sploh dobil priložnost za olimpijski nastop. Škoda, da je zmanjkalo nekaj centimetrov do devetega mesta. Vse sem dal od sebe,« je bil jedrnat Lenart Oblak po tekmi, ki je bila zaradi sunkov vetra na trenutke tudi prava loterija.

Miha Dovžan se je pri predaji prebil v ospredje, na polovici proge je bil v največjem klancu na tretjem mestu. »Ker je bila glava z mislimi že na progi, sem zgrešil prav zadnji strel, a na srečo sem uspel z dvema popravama. V zadnjem krogu so me v počasnem snegu začele peči noge. Dobil sem veliko novih izkušenj,« je povedal Miha Dovžan. Klemen Bauer je znova tvegal do skrajnosti in moral enkrat v kazenski krog. »Ker je bila to zadnja tekma, sem se iztrošil do skrajnosti, saj bo zdaj dovolj časa za počitek. Na drugem streljanju mi jo je zagodel močan sunek vetra in cena za to je bila kazenski krog. Deseto mesto je za takšno postavo super rezultat,« je menil Klemen Bauer, ki je z olimpijskim nastopom zadovoljen. »Ponosen sem, da sem ujel pravo tekaško formo, zmanjkala pa je pika na i z vrhunskim rezultatom. Na vsaki tekmi sem bil v teku enakovreden najboljšim, na vsaki pa sem tudi zgrešil strel ali dva preveč. Ničesar si ne očitam, olimpijski nastop mi bo ostal v lepem spominu,« je dodal Bauer. Današnji dan bo preživel na tekmah deskarjev na snegu, saj je s slovenskimi zelo dober prijatelj. Je eden redkih športnikov, ki je užival v zahtevnih vremenskih razmerah. Bolj ko je mraz, bolje se odziva njegovo telo, zato je zelo vesel tekem v pravih zimskih razmerah, ki pa so v zadnjem času vedno redkejše. »Ne vem še, ali bom nastopil na naslednjih olimpijskih igrah v Pekingu, naslednjo sezono pa bom verjetno še v tekmovalni areni. Potreben bo daljši razmislek,« je končal Bauer, ki ima veliko idej za preizkušanje v ekstremih športih.

Mitja Drinovec si bo štafeto zapomnil po tem, da je v tretji predaji tekel z ramo ob rami z biatlonskim kraljem, Francozom Martinom Fourcadom, saj je bila Slovenija po drugi predaji enajsta, Francija pa s pol sekunde zaostanka dvanajsta. »Zelo sem užival. Novi sneg je sicer malo upočasnil progo, a serviserji so opravili odlično delo. Najbolj ponosen sem, da sem obdržal stik s Fourcadom. Ker sem znan po tem, da se rad preveč zaženem po progi, so se naši trenerji malo ustrašili, ko sem tekel z njim, saj nisem izgubljal moči, ampak mi je bil velika podpora. Ves prvi krog sva tekla skupaj. Po streljanju leže mi je malo ušel, ker pa je moral po streljanju stoje v kazenski krog, sva bila znova skupaj in predal je le malo pred mano,« je menil Mitja Drinovec.