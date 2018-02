»Šlo je za štafetno tekmo in to moramo sprejeti. Vsi v reprezentanci smo upali na več,« je Klemen Bauer, edini iz slovenske mešane biatlonske štafete z odlično izvedeno predstavo, našel tolažilne besede, potem ko je skupaj z Urško Poje, Anjo Eržen in Jakovom Fakom slovenski biatlonski beri v Koreji dodal 14. mesto.

To je bil prvi slovenski nastop v tej disciplini na olimpijskih igrah, potem ko se je Soči izjalovil zaradi administrativnih napak. Mladi biatlonki nista prenesli pritiska velikih pričakovanj. Ključno je bilo seveda streljanje, ki je bilo adut ene najnatančnejših strelskih reprezentanc na igrah. Obe sta dosegli 17. čas svojih predaj med dvajsetimi nastopajočimi štafetami. Urška Poje je v prvi predaji kljub dvema dodatnima porabljenima nabojema stoje še držala stik z vodilnimi z minuto zaostanka za vodilno Italijanko Lizo Vitozzi. »Začela sem dobro, žal pa do konca nisem bila dovolj zbrana,« je potožila Notranjka. V Ložu ji že v četrtek ob vrnitvi iz Azije člani njenega SK Loška dolina za presenetljivo 12. mesto na najdaljši preizkušnji pripravljajo slovesen sprejem.

Prehlajeni Anji Eržen se je nastop povsem ponesrečil. Z osmimi naboji stoje ni zmogla podreti petih tarč in morala je v kazenski krog. Po dveh predajah je Slovenija že zaostajala več kot tri minute in sanje o visoki uvrstitvi so bile pokopane v korejskem večeru. »Nisem bila kos tekmovalnemu pritisku,« je priznala Blejka, za katero so bile to druge olimpijske igre po tekaškem Vancouvru.

Klemen Bauer je imel najboljši večer. Z izjemno hitrim in natančnim streljanjem je zaostanek štafete še spravil pod tri minute zaostanka. Od Ihanca so bili hitrejši le Norvežan Johannes Thingnes Boe, ki je Norveško z daleč najboljšim časom vrnil v igro za kolajne, član zlate francoske posadke Simon Desthieux in Švicar Benjamin Weger. »Vsi smo upali, da bo po dveh predajah boljše izhodišče, a se kljub temu nisem predal. Skušal sem nadoknaditi, kar se je dalo. Dobro sem se počutil na strelišču in smučini. Žal mi je, da takšne predstave nisem naredil na posamičnih tekmah,« je obžaloval Klemen Bauer.

Za 32-letnega biatlonca iz Ihana je bila to tudi zgodovinska tekma. To je bil njegov že 17. nastop na skupno četvero olimpijskih igrah. S tem je Slovenec z največ starti pod olimpijskimi krogi. Prehitel je tudi Janeza Mariča. Rekord je s 17 nastopi do afere imela Klemnova soseda Teja Gregorin, a ji je MOK izbrisal dosežke z iger v Vancouvru. Bauer bo skupaj s Fakom ter predvidoma Miho Dovžanom in Mitjo Drinovcem na startu še v petek na tekmi moških štafet.

»Svojega nastopa ne morem ocenjevati z odliko. Vsi smo pričakovali več,« je v cilju priznal Jakov Fak. Kot zadnji mož bi moral ponoviti predstavo Martina Fourcada, da bi morebiti ujeli Švicarje, Kanadčane, Švede. Pri streljanju stoje je tvegal s hitrim streljanjem. Kot pa se v tovrstnih loterijskih poskusih velikokrat zgodi, se taktika srebrnemu junaku najdaljše preizkušnje ni obnesla. Dosegel je 12. čas svoje predaje. »Vsi smo se potrudili po najboljših močeh,« je poudaril.

Martin Fourcade je Franciji pritekel in pristreljal zlato medaljo. Tako je z zlatom okrasil vse tri preizkušnje (zasledovalno, skupinski start), kjer se je s tekmeci pomeril z ramo ob rami. Tragični junak tekme je Nemec Arnd Peiffer. Odločilni mož nemške štafete je dobil predajo s prednostjo 32 sekund. Olimpijski zmagovalec v sprintu na 10 kilometrov pa ni prenesel bremena in z zgrešenimi streli ter kazenskim krogom je vse zapravil. Prehiteli so ga Norvežani. Na koncu ga je taktično za bron v sprintu prehitel še Južnotirolec Dominik Windisch. V biatlonu ima pred zadnjima dvema štafetnima preizkušnjama kolajne deset držav.