Tekma moških s skupinskim startom je v idealnih vremenskih razmerah znova ponudila vse najboljše, kar premore biatlon. Francoz Martin Fourcade je v velikem slogu dobil sprint z Nemcem Simonom Schemppom za manj kot pol dolžine čevlja, potem ko je na začetku tekme padel, zgrešil kar dva strela, se na zadnjem spustu komaj rešil padca, v ciljni ravnini tekmeca rinil v desno, nato pa ga prehitel tako, da je bolj iztegnil nogo od tekmeca. Fourcade je bil na tekmi s skupinskim startom v Vancouvru 2010 drugi, v Sočiju 2014 je izgubil dvoboj z Norvežanom Svedsonom za manj kot tri centimetre, tokrat pa so bili milimetri na njegovi stranI.

Slovenska dvojica se je zelo ambiciozno lotila tekme, izkupiček pa je deseto mesto Jakova Faka in dvajseto Klemna Bauerja. Fakovih upov na novo kolajno je bilo konec po tretjem streljanju, ko je zgrešil zadnji strel. Zaradi solze v očeh, ki se pogosto pojavi na večernih tekmah, je moral ponoviti postopek priprave na strel, a je bil nenatančen. »Zaradi kolajne je bilo lažje oditi na start. Prava moška tekma. Iz sebe sem skušal iztisniti vse. V vsakem krogu sem šel preko sebe, kar sem plačal na koncu. Tedaj je bolel že pogled na vrh hriba, kaj šele tek na vzponu,« je svoj nastop slikovito opisal Jakov Fak , ki ni v takšni tekaški formi, kot je bil v najboljših časih. To je povsem logično, potem ko je lani v istem času lahko le ležal postelji, jedel in spal, zato je prepričan, da je zanj velik uspeh že to, da se je uvrstil med prvih deset.

Jakovu Faku sta se poznali dve noči brez spanca

Po osvojitvi olimpijske kolajne se je čustveno in fizično povsem izpraznil. Prvo noč po srebrni kolajni na 20 kilometrov zaradi čustev ni nič spal, čeprav se je zelo trudil. Tudi drugo noč je spal bolj slabo, zgolj šest ur, običajno pa za dobro regeneracijo potrebuje več kot deset ur spanca. Če je prve dni spal tudi čez dan, tokrat to ni bilo mogoče. »Ne glede na noči brez sna sem skušal še enkrat narediti izvrstno predstavo. Zelo malo mi je zmanjkalo, da bi bil stoodstoten na strelišču. Če bi iz mojega telesa lahko iztisnil še več, bi to z veseljem naredil. Očitno je bila to današnja meja,« je povedal Fak po zadnji posamični tekmi biatlonskega sporeda. Zdaj ga čakata še mešana in moška štafeta. »To bomo opravili do konca, saj imamo dva mlada in zelo zagreta fanta. Tukaj bom porabil vso energijo, ki jo premorem. Naslednja priložnost bo šele čez štiri leta,« je povedal Fak in bil spet dobre volje, ko je prišel v sobo ter vzel kolajno iz predala. Nato se je posvetil spremljanju hrvaškega nogometnega derbija Dinamo – Hajduk, saj je velik navijač zagrebškega kluba.

Kako ambiciozno se je Klemen Bauer lotil tekme in napadel najvišja mesta, je bilo razvidno takoj po startu. Postavil se je v ospredje in nato nadoknadil zaostanek, ki ga je pridelal v kazenskem krogu zaradi zgrešenega strela na prvem postanku. Ko je na tretjem streljanju zgrešil še dvakrat, je bilo konec upov na visoko uvrstitev. »Zadovoljen sem s svojim pristopom, ne pa z izkupičkom. Veliko sem tvegal, dobro sem se počutil. Če si v ospredju, lažje nadzoruješ tekmo. Hotel sem poseči po najvišjih mestih, na koncu je za vas medije vseeno, ali si osmi ali dvajseti. S hitrim tekom in streljanjem sem nadoknadil napako s prvega streljanja. Ko sem stoje naredil preveč napak, se je naredila razlika, ki jo je bilo nemogoče nadoknaditi,« je menil Klemen Bauer, ki je v odlični tekaški formi že od začetka iger, kar pomeni, da sta s trenerjem dobro načrtovala delo.