Naslov je res neke vrste opozorilo, predvsem pa refleksija mojega opazovanja sveta okoli mene. Med pisanjem pesmi in snemalnimi urami sem vedno razmišljal o odnosu med pozitivnimi in negativnimi stvarmi. Tako ene kot druge so del vsakdanjika in pogosto se prepletajo med seboj. Negativen tok dogodkov se na neki točki prelomi in stvar se zasuka na bolje in narobe. Predvsem pa sem se soočil s tem, da si eni na vrhu lahko privoščijo vse, veliko ljudi pa spopada s črnimi dnevi. Bogati se bašejo s kanapeji in srkajo šampanjec, revni pa se prebijajo iz dneva v dan, ne vedoč, ali bodo dočakali naslednje jutro.

Še vedno ga je dovolj, verjeti moramo vanj, a si tudi ne zatiskati oči. Svet se je v zadnjih letih močno spremenil in sam kot glasbenik vedno poskušam ujeti trenutek tukaj in zdaj, da vsebina ne bi zastarela. Kaj bi meni ali komur koli drugemu pomagalo, če bi današnja sporočila poslušal jutri? Umetnost mora biti odsev časa, zato se trudim, da v studiu ne preživim preveč časa in da album čim prej izide. Moja glasba se je že v preteklosti nagibala bolj na temno stran, res pa je, da je temačnost tokrat še bolj v ospredju.

Ne, prej bi rekel, da sem družbeni komentator, nisem politično, ampak predvsem družbeno ozaveščen. Preprosto ne morem ostati ravnodušen, zato spregovorim o vojni v Siriji, begunski krizi, revščini, globalnem segrevanju… Verjamem v idejo univerzalnih sporočil, s katerimi se ljudje prek različnih medijev povežejo med seboj. S svojimi pesmimi namreč ne pridigam samo drugim, temveč tudi sebi. Lahko bi sestavil tipičen ljubezenski album, a tovrstne pesmi bi bile prazne, malodane posiljene in namenjene zgolj komercialnim težnjam. Nisem tip umetnika, ki bi bil zadovoljen s pisanjem »fast food« glasbe, poskušam zložiti skladbe, ki bodo prestale preizkus časa, zato morajo vsebovati današnji trenutek z vidika prihodnosti.

Med pripravo pesmi me je prešinilo, da bi bilo zaradi kompleksnosti materiala ob sebi dobro imeti še koga, ki bi mi pomagal z novimi idejami, ne samo sedel v studiu in premikal gumbe. Že takrat sem se odločil, da bom tej osebi dovolil precej več, kot sem dovolil koproducentom v preteklosti. Med imeni, ki mi jih je predlagala založba, sem se najbolj ujel z Leom Abrahamsom. Dogovorila sva se za preizkusno dobo in kmalu spoznala, da se zelo dobro razumeva. Leo je bil namreč zelo odprt in je hitro dojel, kaj nameravam, kar je na neki način težko, saj nimam glasbene izobrazbe in je posledično moj glasbeni jezik zelo težko razumeti. Po njegovi zaslugi je album malce trši in na trenutke bolj alterrockovsko orientiran, kot bi bil sicer. To je precej pripomoglo k njegovemu uspehu.

V tem ni nobene velike zgodbe. Daddy G je na prireditvi, na kateri je didžejal, v nekem trenutku pristopil k meni in mi izročil zgoščenko s posneto glasbo. Rekel mi je, naj jo poslušam, in če mi bo kakšen izmed posnetkov všeč, se lahko dogovorimo za sodelovanje. Massive Attacka se seveda ne zavrne kar tako, zato sem preposlušal posnetke in izbral skladbo Come near me, ki je najbolj zajela vzdušje, ki sem ga tudi sam gradil pri Dark Days + Canapes. Šlo je za nekakšno organsko nadgradnjo mojega početja, skladba odlično sovpada z duhom časa, mračnimi odtenki življenja in čustveno izčrpanostjo, ki smo ji priča na vsakem koraku. S sodelovanjem me ima javnost še toliko bolj za triphop glasbenika, četudi nisem.