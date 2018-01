Pianistka Manca Udovič je z odliko magistrirala iz klasičnega klavirja na zagrebški glasbeni akademiji, a nikoli ni mogla »zatreti« v sebi še druge strasti – strasti do jazz glasbe, improvizacije, ustvarjanja avtorske glasbe. Na srednji stopnji je obiskovala tudi jazz oddelek, potem pa je to strast med študijem klasične glasbe prepoznal profesor na akademiji Saša Nestorović, ugledni jazz saksofonist in dirigent, in jo spodbujal k avtorstvu. Bil je mentor klasičnemu triu Cassiopeia, v katerem je igrala. Na avtorskem večeru v CUK Kino Šiška se bo predstavila z obeh plati: v prvem delu kot pianistka in skladateljica klasičnih kompozicij, v drugem pa se ji bosta na odru pridružila njen jazz kvartet in Nina Kraljić, kolegica z zagrebške fakultete, sicer hrvaška predstavnica na Evroviziji leta 2016. Prvič se bo javno predstavila tudi kot pesnica oziroma avtorica besedil.

Najprej klasika in potem jazz »Če se že moram opredeljevati, je klasična glasba moj 'paradni žanr', nenazadnje sem pridobila izobrazbo na tem področju. Četudi obstaja na področju glasbe jasna ločnica med klasično in zabavno glasbo, se sama nerada opredeljujem, glasba je zame celota, znotraj katere sicer obstaja različnost,« razmišlja pianistka. Sčasoma se je izmojstrila tudi v pisanju kompozicij. »Šolski sistem ni ravno pretirano spodbujal k skladanju, sicer pa nisem upornik, potreba po lastnem izražanju je prišla sama po sebi, z improvizacijo, z odkrivanjem novih melodij in po novem še tekstov. Pri zadnjih skladbah, ki jih bom premierno predstavila v Šiški, med katerimi sta tudi dve vokalni, sem pri eni najprej napisala besedilo, šele nato melodijo. Ni torej pravila, kako in kdaj pišem; ko se mi utrne ideja, jo zapišem. Ko pišem partiture za ansambel, jih ne pišem v pretirano zapletenih formah. Pri jazz skladbah, kjer ideje in formo sicer postavim, pa dodajam tudi ideje kolegov iz kvarteta.« Tega sestavljajo pevec in tolkalec Uroš Buh, basist Jan Gregorka, Gašper Peršl na bobnih in Rok Nemanič na trobenti. »Kvartet sem sestavila tako, da sem fante sama poklicala, drugega za drugim, ker sem imela vizijo, kakšno zasedbo si želim. Čeprav igrajo po različnih bendih, pred tem še niso nastopali skupaj.« V Romanci bo tako slišati vse od balad prek latina do medium swinga, vsi pa so zadovoljni s tem, kar je nastalo.

V pesniške vode Manca Udovič bo nocoj doživela tudi pesniški krst, saj bodo izvedli nekaj skladb z njenimi stihi. V zadnjem času kot pianistka in skladateljica sicer sodeluje s pesnico Kajo Teržan, za katero je glasbeno opremila njen performans Delta, prvič pa sta se srečali in sodelovali pred dvema letoma, ko je pianistka pesnico spremljala na festivalu Živa književnost pred Škucem. »Ona pripoveduje pesmi iz svoje zbirke Delta, jaz se vključujem z glasbo; nekje se prekrivava, nekje imava solo momente, vodilo pa je njena poezija. Moja glasba se odziva na njeno poezijo.« Udovičeva igra klavir tudi v glasbeno-plesni zasedbi Akordika, ki izvaja skladbe iz muzikalov in avtorske kompozicije.