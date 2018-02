Film Trije plakati pred mestom, v katerem Mildred Hayes (Frances McDormand) išče pravico za umor svoje hčere, je imel devet nominacij v osmih kategorijah za nagrade bafta. Na 75. podelitvi zlatih globusov pa je že pobral štiri nagrade, in sicer za najboljši dramski film, glavno žensko vlogo, scenarij in stransko moško vlogo.

Za najboljšega igralca so razglasili Garyja Oldmana za vlogo Winstona Churchilla v filmu Najtemnejša ura režiserja Joea Wrighta, za najboljšo stransko igralko pa je obveljala Allison Janney za vlogo LaVone Golden v biografskem filmu Jaz, Tonya.

Tri nagrade Del Torovi Obliki vode

Fantazijska romanca Oblika vode, ki se je ponašala z največ, 12 nominacijami za bafte, je pobrala tri nagrade - za najboljšega režiserja (Guillermo del Toro), scenografijo in izvirno glasbo. Z beneškim zlatim levom nagrajeni film o ljubezni med nemo žensko in morsko pošastjo v ujetništvu je bil za režijo in izvirno glasbo nagrajen tudi z dvema globusoma.

Za bafto za najboljši film so bili sicer poleg filmov Trije plakati pred mestom, Najtemnejša ura in Oblika vode nominirani še Pokliči me po svojem imenu režiserja Luce Guadagnina in Dunkirk Christopherja Nolana.