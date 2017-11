Govorice so se potrdile. Tina Maze je noseča. To je potrdila s fotografijo, ki jo je objavila na svojem twitter računu. V objavi piše, da bo ta zima zelo posebna, saj s partnerjem Andreo Massijem pričakujeta »novo poezijo – novo življenje«. Slovenska smučarska šampionka je dodala še, da ni besed, ki bi zmogle opisati njuno veselje in hvaležnost, da bosta lahko starša.

This winter will be very special…. we are expecting new poetry – a new life !!! There are no words to describe our happiness and gratitude of becoming parents. Tina&Andrea #24weekspic.twitter.com/NNWcUtxwKl