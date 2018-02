V 89 primerih nadzor ni bil potreben, saj so delodajalci obrazce oddali že pred izvedbo nadzora. V 50 primerih so nadzorniki na terenu na podlagi izjave zastopnika družbe ugotovili, da so delodajalci plače izplačali, obrazcev pa Fursu niso predložili. V teh primerih so izdali 29 plačilnih nalogov.

V preostalih 21 primerih, kjer so izplačilo plače ugotovili na podlagi izjave delavcev, pri tem pa odgovorna oseba zavezanca ni bila dosegljiva, prekrškovni postopki še potekajo.

V 137 primerih, kjer so nadzorniki ugotovili, da plače niso bile izplačane, bodo uvedli prekrškovni postopek, v 84 primerih pa zavezanec ob obisku nadzornikov ni bil dosegljiv. V primerih, ko zavezanci obrazcev niso oddali ali so bili nedosegljivi, bo postopek ugotovitve davčne obveznosti izvedla kontrola oziroma inšpekcija.

V času nadzora od 31. januarja do 21. februarja je 195 od 360 zavezancev, pri katerih so že izvedli nadzor, predložilo obrazce za pretekla obdobja, v katerih so izkazali za 219.332 evrov davčnega odtegljaja oziroma akontacije dohodnine, za 522.857 evrov prispevkov za socialno varnost delojemalcev in za 380.389 evrov prispevkov za socialno varnost delodajalcev. Skupni znesek izkazanih obveznosti znaša dobrih 1,12 milijona evrov, so še navedli na Fursu.