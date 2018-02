Poziv Finančne uprave RS (Furs) tistim, ki so nelegalno oddajali ali še oddajajo svoje stanovanje turistom, naj se registrirajo za opravljanje te dejavnosti in prijavijo prihodke iz tega naslova, je prinesel boren učinek. Do konca januarja se je za oddajanje nepremičnin turistom registriralo 374 sobodajalcev, a od te številke je treba odšteti tiste, ki trdijo, da se bodo s to dejavnostjo šele začeli ukvarjati (torej za nazaj niso prijavili dohodkov). Takih je večina, 257 sobodajalcev. Zgolj 155 fizičnih oseb se je registriralo za nazaj in prijavilo 660.263 evrov (doslej neprijavljenih) prihodkov. Rekorder je z doslej neregistriranim oddajanjem sob zaslužil kar 80.000 evrov, so sporočili s finančne uprave. S samoprijavo so se vsi ti izognili globam.

Prijavil se je neznaten del tistih, ki se s tem ukvarjajo Toda večina, ki se s to dejavnostjo nelegalno ukvarja, še naprej ostaja v sivi coni. Dacarji so namreč pridobili podatke (niso razkrili, od katere institucije), ki pričajo o tem, da (vsaj) 1056 zavezancev doslej ni imelo registrirane dejavnosti in ni prijavilo prihodkov v višini 1,7 milijarde evrov. Toda pozor, to sploh niso vsi, ki se nelegalno ukvarjajo s sobodajalstvom, pravijo na Fursu. Torej je po njihovem pozivu svoje prihodke, ki so jih pridobili z oddajanjem sob prek platforme Airbnb, pravzaprav prijavilo neznatno število tistih, ki se s tem ukvarjajo. Nad neprijavljene najemodajalce se bodo sedaj podali inšpektorji. Globam se ne bodo več mogli izogniti. Najprej bodo prejeli dopis, s katerim jih bo Furs obvestil, da vedo za njihovo neprijavljeno dejavnost, ter jih pozval, naj se prijavijo. A tudi prijava in plačilo davka (ter 7-odstotne obresti) jih ne bosta odrešila plačila treh različnih glob: zaradi dela na črno (globe znašajo od 1000 do 26.000 za pravne osebe), zaradi oglaševanja oddajanja sob prek Airbnb na črno (globe so od 500 do 15.000 za pravne osebe) in zaradi neprijavljenega dohodka ter utaje davka (od 400 do 30.000 evrov).