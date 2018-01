Finančna uprava je poziv k prijavi dohodkov od oddajanja nepremičnin v turistični najem objavila v začetku lanskega decembra. Pridobila je namreč podatke o teh dohodkih, a je zavezancem dala do konca letošnjega januarja možnost, da se s samoprijavo izognejo plačilu globe. Ta lahko znaša od 400 do 30.000 evrov.

Kako so prišli do podatkov, ne razkrivajo

Ob tem so na Fursu zatrdili, da so pridobili podatke tako o fizičnih osebah kot tudi o fizičnih osebah z dejavnostjo in pravnih osebah, ki so dohodke z oddajanjem nepremičnin v turistični najem dosegale v Sloveniji in tudi v tujini. Imeli naj bi torej tudi podatke o oddajanju nepremičnin preko spletnih portalov, kot sta npr. Airbnb in Booking. Kako so do njih prišli, niso razkrili.

Teden dni pred iztekom roka se je za namen oddajanja nepremičnin v turistični najem za »nazaj« registriralo 43 zavezancev, so danes sporočili iz Fursa. Številka ni velika, vendar pričakujejo, da se jih bo večina registrirala (in samoprijavila dohodke) v zadnjem tednu pred iztekom roka. Tudi sicer namreč zavezanci svoje davčne obveznosti povečini poravnavajo tik pred iztekom roka, so pojasnili za STA.

Da nameravajo v prihodnje oddajati nepremičnine v turistični namen, pa se je v zadnjem mesecu in pol registriralo 167 zavezancev, od tega 25 kot pravne osebe in 142 kot fizične osebe z dejavnostjo.