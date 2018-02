Zaradi prometnih nesreč je oviran promet na štajerski avtocesti med Šentrupertom in Šempetrom, kjer je zaprt vozni pas proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod je promet oviran proti Ljubljani.

Do zdrsov tovornih vozil je prišlo na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos ter na razcepu Gabrk iz smeri Sežane proti Ljubljani. Iz istega razloga je oviran promet na hitri cesti Nova Gorica-Razdrto, in sicer med priključkom Vipava in razcepom Nanos proti Razdrtemu.

Izločanje tovornih vozil poteka na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani ter na avtocesti Fernetiči-razcep Gabrk pred počivališčem Povir proti Gabrku.

Na več cestnih odsekih je prepovedan promet za tovorna vozila ali za priklopnike in polpriklopnike.

V Vipavski dolini piha močnejša burja, zaradi česar je ponekod na tem območju prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami.

Vozne razmere so slabše kot običajno, zato so potovalni časi daljši. Na prometnoinformacijskem centru priporočajo voznikom, naj se na pot ne odpravljajo brez ustrezne zimske opreme.