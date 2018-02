Dežurni prognostik na Agenciji za okolje RS (Arso) Janez Markošek je za MMC potrdil, da bo na začetku prihodnjega tedna zares mrzlo. Stopinje se bodo v večjih mestih zagotovo spustile do -10 stopinj Celzija, ponekod tudi do -20. Gre sicer za jutranje temperature, ki pa bodo tudi čez dan ostale pod ničlo, občutek pa bo odvisen od sonca in vetra. Tako naj bi bilo vsaj do sredine prihodnjega tedna.

»Ne rečem, da ponekod res ne bo -20, lahko je še kakšno stopinjo nižje, morda na Blokah ali v Kočevju. Ampak, da bi pa rekli, da bo toliko na splošno v Sloveniji, v večjih mestih, kot so Ljubljana, Maribor, Celje, tega pa ne moremo,« je Markošek dejal za MMC. Dodal je, da bodo izračuni čez kak dan bolj točni.