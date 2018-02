Včeraj so se ljubljanske ekipe zimske službe že ob drugi uri zjutraj odpravile na teren in najprej začele plužiti in posipati ceste na območju hribov, potem pa so delavci posipavanje nadaljevali še na cestah drugod po glavnem mestu. Prestolnica je včeraj dobila novo pošiljko snega, snežilo bo tudi danes. A kot mirijo vremenoslovci, bo sneg rahel, zato naj sneženje ne bi povzročalo večjih težav. Sledil bo suh konec tedna, nato pa bo Ljubljano zajel hud mraz. Temperature se bodo lahko spustile tudi do –15 stopinj Celzija. Tako mrzlo v glavnem mestu konec februarja ni bilo že ve