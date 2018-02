V torek je talno gretje še zmagalo. Včeraj ni imelo niti najmanjših možnosti. »Zmerili smo!« se je pošalil Bojan Ban, poslovni direktor NK Maribor, »štirideset centimetrov ga je!« Toliko morda res ne, kaj manj pa tudi ne. »Delamo vse, da bi bilo igrišče pripravljeno za sobotno tekmo z Aluminijem,« je napovedal Stipe Jerić, predstavnik kluba. »Če ne bo možno v soboto, bodo te tekme odigrane v nedeljo. Odločitev bo sprejeta v petek.«

Ampak vreme ni edino, kar je Mariboru v sklepni fazi priprav prikrojilo načrte. Poškodbe desetkajo obrambo, dolgi premor pa stare, uspešne prakse. »Ker je premor dolg, se izgubi veliko dobrega, a smo z zadnjo pripravljalno tekmo proti Celju pokazali, da smo naredili veliko stvari.« Darko Milanič, razočaran, da je imel ta teden na voljo le en pravi trening, ni pozabil pristaviti, da so se grofje, ki so jeseni v ligi edini ugnali vijoličaste, v Mariboru tako postavili na prijateljski tekmi – in jo izgubili z 1:4.

V Cretuju hitro prepoznali kvaliteto Kadrovsko premešana in konkurenčna slačilnica je hitro uvidela, kaj prinaša Alexandru Cretu, zadnji, najodmevnejši prihod. »To iz medijev je ena stvar, fantje pa na igrišču zelo dobro vidijo, ali se je treba 'zdrmati' za mesto, in ga vzamejo zelo resno. Hitro vidijo kvaliteto,« je poudaril Milanič. Cretu je proti Celju v dobri uri nakazal globinske podaje, ki jih Maribor pogreša in išče rešitve na bokih. »Zanj ta položaj ne bo problematičen. Drugačen je od drugih veznih igralcev in nam bo dal drugačno rešitev.«

Tako prihodi kot odhodi Že decembrski odhod Jean-Clauda Billonga je bil odmeven, saj je v pol leta prišel iz Rudarja, igral v ligi prvakov in finančno krepko prestopil v Serie A k Beneventu. Tudi odhod Mateja Palčiča v Wislo – ob posojah Denisa Šmeja in Luke Štora v Aluminij, ki proti matičnemu klubu ne bosta igrala, ter Sandija Ogrinca v Krško in Sunnyja Omoregieja v Armenijo – je potrdil, kakšna je v vsega pol leta, kar se je še govorilo o racionalizaciji igralskega kadra, zdaj konkurenca. Prihoda Saša Ivkovića (Voždovac) in Kassima Doumbie (FH) sta jo v obrambi le še povečala, pri čemer je 24-letni Srb igral nekoliko manj, vendar pustil dober vtis. Obramba se najtežje konstantno sestavlja zaradi poškodb: Mitja Viler se vrača po petih tednih, Martina Milca občasno muči tetiva, Žan Kolmanič in Adis Hodžić pa (še) nimata izrazitejših napadalnih kvalitet. Poškodbe tarejo tudi Marka Šulerja in Aleksandra Rajčevića, zato je priložnost dobil in izkoristil Luka Uskoković.