Nogometaši Olimpije bodo v nedeljo proti Celju odprli spomladanski del slovenskega prvenstva s tremi točkami zaostanka za prvakom iz Maribora in slabšo razliko v zadetkih na medsebojnih tekmah z vijoličastimi. A v Stožicah ne odstopajo od začrtanega cilja – z okrepljenim moštvom želijo osvojiti dvojno krono, kar se v Ljubljani ni zgodilo že od sezone 1992/93.

Olimpija ima v prvi ligi verjetno najkakovostnejši igralski kader, a skrhano zunanjo podobo kluba, zato so organizirani navijači s severne tribune že pred spomladansko premiero sporočili, da so izgubili zaupanje v upravo. Predpomladanski mir v Stožicah je zmotil tudi neposredni prestop romunskega vezista Alexandra Cretuja iz Ljubljane v Maribor. Najodmevnejša prvoligaška saga med zimskim premorom še ni končana, saj se bo Olimpija pritožila na zapisnik registracijske komisije nogometne zveze, ki Cretuja že beleži kot nogometaša Maribora. »Cretu ni več igralec Olimpije,« pravi trener Igor Bišćan, medtem ko Mandarić trdi ravno nasprotno in dodaja, da so ga zavedli nogometni agenti. Primer Cretu bodo razčlenili pravni strokovnjaki, Olimpija pa je vijoličastim takoj po odhodu Romuna v Ljudski vrt že vrnila odškodnino v višini 122.000 evrov, saj zatrjuje, da svojih igralcev ne prodaja neposrednim konkurentom.

Čeprav je prestopnega roka že konec, se zapleta s prestopom Chineduja Udechukwuja, ki kljub podpisu pogodbe z Olimpijo še vedno igra v nigerijski drugi ligi. »Na okrepitve iz Afrike nisem imel vpliva,« je razložil trener Bišćan, Olimpija pa ima v svojih vrstah le še devet nogometašev s slovenskim potnim listom, medtem ko ima deseterica tujcev balkanske korenine. V moštvu je tudi nekaj takšnih, ki so doma iz držav zunaj Evropske unije. V klubu spomladi največ pričakujejo od 34-letnega srbskega napadalca Dragana Mrdja, ki je zadnja štiri leta preživel na Japonskem, pred tem pa je pod vodstvom Slaviše Stojanovića zabijal za Crveno zvezdo. Za odmevnejšo okrepitev velja tudi avstralski reprezentant Jason Davidson, ki je za svojo državo nastopil tudi na zadnjem svetovnem prvenstvu v Braziliji. Olimpija bi lahko naletela na težave z uigranostjo, saj so se novinci pozno priključili moštvu. »Morda bo trajalo še kakšen teden ali dva, da se bodo vsi prilagodili na novo okolje,« meni Igor Bišćan.

Mladi hrvaški trener je razkril, da bo številko ena zaupal vratarju Aljažu Ivačiču. Bišćan pričakuje, da bo povečana konkurenca znotraj moštva blagodejno vplivala na igralce, da se bodo lahko neprestano dokazovali. Olimpija je pomemben del priprav posvetila fizični pripravi, saj ji je ob koncu jeseni začelo zmanjkovati sape. »Če smo trenerji dobro opravili delo, igralci ne bi smeli imeti težav s kondicijo. Z okrepitvami smo zapolnili položaje, na katerih smo bili tanki. Koga bi si še želel v moštvu? Messija!« je šaljivo pripomnil Bišćan, ki je v Stožicah tako kot vsi njegovi predhodniki v zadnjih treh sezonah vedno na prepihu.