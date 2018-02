Dvaindvajseti krog hrvaškega nogometnega prvenstva bi težko bil bolj atraktiven, saj so se med seboj pomerile štiri najbolje uvrščene ekipe na ligaški razpredelnici – Dinamo in Hajduk ter Osijek in Rijeka. Največ pozornosti je bil kajpak deležen derbi, odigran v hrvaški prestolnici, med Zagrebčani in Splitčani, ki so ga po zadetku Francka Ohanza v drugem polčasu z 1:0 dobili gosti iz Dalmacije. A tekma, ki si jo je navkljub zimskim razmeram na stadionu Maksimir ogledalo več kot 13.000 gledalcev, je na račun obupnega sojenja dvignila ogromno prahu.

Čeprav obračuni med Dinamom in Hajdukom veljajo za največ, kar lahko ponudi hrvaški nogomet, pa sojenje glavnega sodnika Tihomirja Pejina tega ni odražalo. Štiriintridesetletnik, ki naj bi spadal v tako imenovano »elitno skupino« hrvaških sodnikov, je nanizal celo vrsto napak v škodo obeh moštev in si prislužil plaz kritik. »Pejin je videl le posledice, ne pa vzrokov,« so bili dan po tekmi v svojih kritikah neizprosni hrvaški mediji, prepričani, da tako slabega sojenja na derbiju dveh največjih klubov na Hrvaškem bržkone še ni bilo.

Sodnik med drugim ni dosodil igranja Hajdukovega vratarja z roko zunaj kazenskega prostora, Dinamu je piskal sumljivo enajstmetrovko, neupravičeno izključil tako Hajdukovega branilca Borjo Lopeza kot trenerja Željka Kopića, v zaključku dvoboja pa za nameček spregledal še »odbojkarsko« posredovanje gostujočega branilca Andrea Fomitschowa v svojem kazenskem prostoru.

Brez napak, čeprav ne tako kontroverznih kot na maksimirskem stadionu, ni minila niti tekma med Osijekom in Rijeko. Aktualni hrvaški prvak je na gostovanju izgubil z 1:2 in zdrsnili na četrto mesto. Igralci nekdanjega slovenskega selektorja Matjaža Keka imajo v prvenstvu že osem porazov oziroma toliko, kolikor so jih vpisali v preteklih treh sezonah skupaj. Rečani so sicer že v šesti minuti ostali z desetimi možmi na igrišču, potem ko si je izključitev zaradi domnevnega prekrška nad Erosom Gezdo prislužil Dario Župarić. »Bomo videli, kaj bodo pokazale analize, a nekaj je jasno – Župarić bi se moral bolje postaviti, Gezda pa je prav poznavalsko padel. Bilo bi super, če bi tako znali pasti tudi moji nogometaši,« je bil po tekmi ciničen Matjaž Kek.

Sodniške napake v zadnjem krogu – predvsem tiste storjene Zagrebu – so bile očitno nesprejemljive tudi za Hrvaško nogometno zvezo (HNS). Kot je danes potrdil direktor za tekmovanje in infrastrukturo pri HNS Marijan Kustić, naj bi zveza zaradi tega končno začela razmišljati celo o uvedbi videotehnologije. »Zavedamo se, da so sistemi dragi, a nekaj moramo narediti glede tega. Dejstvo je, da je treba razmišljati v tej smeri, in sam bom zagotovo načel pogovor na to temo,« je za hrvaški spletni portal Index.hr zatrdil Marijan Kustić.

Francija, 26. krog 1. PSG 26 22 2 2 81:19 68 2. Monaco 26 17 5 4 64:26 56 3. Marseille 26 16 7 3 56:29 55 4. Lyon 26 14 7 5 56:32 49 5. Nantes 26 11 6 9 27:27 39 6. Montpellier 26 9 11 6 24:21 38 7. Rennes 26 10 5 11 32:35 35 8. Bordeaux 26 10 5 11 32:35 35 9. Nice 26 10 5 11 32:38 35 10. Guingamp 26 9 7 10 26:33 34 11. St. Etienne 26 9 6 11 27:40 33 12. Caen 26 9 5 12 20:30 32 13. Dijon 25 9 4 12 36:52 31 14. Strasbourg 26 8 6 12 32:47 30 15. Troyes 25 8 3 14 24:34 27 16. Toulouse 26 7 6 13 22:33 27 17. Lille 26 7 6 13 25:41 27 18. Amiens 26 7 5 14 22:30 26 19. Angers 26 5 10 11 27:39 25 20. Metz 26 5 3 18 23:47 18

Italija, 25. krog 1. Napoli 25 21 3 1 55:15 66 2. Juventus 25 21 2 2 62:15 65 3. Roma 25 15 5 5 40:19 50 4. Inter 25 13 9 3 40:21 48 5. Lazio 24 14 4 6 59:33 46 6. Sampdoria 25 12 5 8 44:33 41 7. Milan 25 12 5 8 35:30 41 8. Atalanta 25 10 8 7 37:29 38 9. Torino 25 8 12 5 35:30 36 10. Udinese 25 10 3 12 36:36 33 11. Fiorentina 25 8 8 9 34:32 32 12. Bologna 25 9 3 13 31:38 30 13. Genoa 25 8 6 11 21:25 30 14. Chievo 25 6 7 12 23:42 25 15. Cagliari 25 7 4 14 23:36 25 16. Sassuolo 25 6 5 14 15:43 23 17. Crotone 25 5 6 14 21:44 21 18. Spal 25 3 8 14 23:47 17 19. Verona 24 4 4 16 22:48 16 20. Benevento 25 3 1 21 18:58 10

Nemčija, 23. krog 1. Bayern 23 19 2 2 55:18 59 2. Borussia (D) 23 11 7 5 48:29 40 3. Bayer 23 10 8 5 43:30 38 4. Leipzig 22 11 5 6 35:29 38 5. Schalke 23 10 7 6 36:30 37 6. Eintracht 22 10 6 6 30:25 36 7. Hannover 23 8 8 7 32:33 32 8. Augsburg 23 8 7 8 32:29 31 9. Hoffenheim 23 8 7 8 37:37 31 10. Borussia (M) 23 9 4 10 30:35 31 11. Hertha 23 7 9 7 30:30 30 12. Freiburg 23 6 10 7 24:37 28 13. Stuttgart 23 8 3 12 19:27 27 14. Wolfsburg 23 4 12 7 26:30 24 15. Werder 23 5 8 10 21:28 23 16. Mainz 23 6 5 12 28:41 23 17. Hamburger 23 4 5 14 18:34 17 18. Köln 23 3 5 15 20:42 14

Španija, 24. krog 1. Barcelona 24 19 5 0 62:11 63 2. Atletico M. 24 16 7 1 36:9 55 3. Valencia 24 14 4 6 47:28 46 4. Real Madrid 23 13 6 4 55:26 45 5. Sevilla 24 12 3 9 31:35 39 6. Villarreal 24 11 5 8 35:29 38 7. Eibar 24 10 5 9 32:36 35 8. Girona 24 9 7 8 34:30 34 9. Real Betis 24 9 3 11 39:50 33 10. Celta Vigo 23 9 5 9 41:34 32 11. Getafe 23 7 9 7 26:21 30 12. Leganes 23 8 5 10 20:25 29 13. R. Sociedad 24 8 5 11 46:45 29 14. Athletic B. 24 6 10 8 24:27 28 15. Alaves 24 9 1 14 22:33 28 16. Espanyol 24 6 9 9 22:32 27 17. Levante 24 3 11 10 21:38 20 18. Las Palmas 24 5 3 16 18:52 18 19. Deportivo 24 4 5 15 24:53 17 20. Malaga 24 3 4 17 15:38 13