Moj prvi komentar bi bil: brez denarja ni muzike, Andreja Katič ni Ljubica Jelušič. Prepričan sem, da to vesta tako vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor kot načelnik generalštaba Andrej Osterman.

Nič, prav nič nimam proti Andreji Katič, ampak tole se ni moglo iziti. In zdaj si predstavljajte, da so ob njeni nestrokovnosti (strokovnosti pač ne more imeti) na njen predlog zamenjali načelnika generalštaba. Kateri politik se tako norčuje iz slovenskega naroda, da popolnega laika, ki ne ve, kaj je oddelek, vod, četa ali štab, postavi za obrambnega ministra? Ali res vsak, kdor si to zamisli, lahko postane »ginekolog«? No, upam, da v zdravstvu ne gre tako.

Pa se naučimo kaj iz gospodarstva.

Že od nekdaj nekako povezujem vajeništvo z rednim služenjem vojaškega roka. V gospodarstvu se to že dogaja. Tudi vojaka ne narediš čez noč. Uvedimo zopet obvezno služenje vojaškega roka, s tem bi začeli vlagati denar v ljudi. Fante je treba animirati za vojaški poklic po vsebini, ne iz ekonomskih razlogov. Mogoče bi služenje razširili tudi na policijsko, gasilsko, iz tega bazena pa bi nato kadrovali tudi v policijo in podobne poklice.

Ali jutri Slovenske vojske več ne bo, se človek vpraša. Slovenija naj bi bila suverena država. Nimamo še urejenih meja, migrantska kriza se dogaja, tudi Natu ni vsega verjeti. Imeli smo že en svoj Nato (JLA), ki pa nas je potem kar napadel. Zaenkrat Slovenija vojsko potrebuje.

Prepričan sem, da je Andrej Osterman, načelnik generalštaba, sproti pisno opozarjal ministrico za obrambo na finančno podhranjenost SV. Kakšno vlogo je tu imela obveščevalno-varnostna služba ministrstva, je drugo in posebno vprašanje.

Moje mnenje? Generalštabu dajte denar in večja pooblastila, pa bodo v kratkem času zadeve uredili.

Vid Drašček, Vrhnika