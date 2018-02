Nogometaši Seville so na domačem stadionu Ramona Sancheza Pizjuana odigrali 19. tekmo v ligi prvakov, a se jim je šele prvič primerilo, da niso dosegli niti enega zadetka. Vendar pa Andaluzijci še zdaleč niso imeli slabega dne, niti niso bili nadigrani. Prav nasprotno, saj so proti vratom Manchester Uniteda sprožili kar 25 strelov. V letošnji sezoni je imela obramba rdečih vragov več dela le še na decembrskem derbiju z Arsenalom, ko so topničarji v statistiko vpisali kar 33 strelov, a vseeno izgubili z 1:3.

Tokrat se zasedba iz Manchestra ni veselila zmage, temveč »le« remija, za kar gre spet levji delež zaslug njihovemu vratarju Davidu de Gei. »Top Gea«, kot so danes španskega vratarja preimenovali v angleškem tisku, je namreč tekmo končal z osmimi obrambami. Toliko jih je v zadnjih letih v ligi prvakov za United zbral le še Nizozemec Edwin van der Saar, in sicer v finalu leta 2011 proti Barceloni.

Sedemindvajsetletnik je bil v najmočnejšem evropskem tekmovanju v letošnji sezoni premagan le trikrat, s 95,5 odstotka ubranjenih strelov pa je med najbolj zanesljivimi vratarji evropskega tekmovanja. »Zelo pomembno je bilo, da nismo prejeli gola. Dobro smo se branili in pred povratnim dvobojem je še vedno vse odprto,« je po tekmi dejal David de Gea. Manchester United je sicer tudi po njegovi zaslugi na zadnjih enajstih tekmah svojo mrežo ohranil nedotaknjeno kar devetkrat, še dvaindvajsetič pa je v ligi prvakov vpisal remi brez zadetkov. S tem so Otočani izenačili rekord, ki si ga je pred tem lastil AC Milan.

Napotki, kako se uspešneje braniti, bi zelo prav prišli nogometašem Rome. Italijani so na gostovanju pri Šahtarju izgubili z 1:2 in še na 25. zaporedni tekmi lige prvakov prejeli gol. Gostitelji so se uspeha veselili po zaostanku z 0:1, kar je bila njihova četrta zmaga pred domačimi gledalci v letošnji sezoni. Toliko jih je letos vpisal le še Bayern München.

»Zmaga bi lahko bila še višja. Roma se lahko zahvali svojemu vratarju, da je ostalo pri tem rezultatu. Uspelo mu je nekaj neverjetnih obramb,« je bil zadovoljen trener ukrajinskega prvaka Paulo Fonseca. Kot zanimivost velja dodati, da je Šahtar v ligi prvakov v letošnji sezoni z izidom 2:1 poleg Rome premagal tudi Napoli, Feyenoord in Manchester City.