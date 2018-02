Danes se bo končal prvi del osmine finala nogometne lige prvakov. Ukrajinski prvak Šahtar se bo v Kharkivu pomeril z Romo, medtem ko bo na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan petkratni zmagovalec evropske lige Sevilla gostil lanskega zmagovalca tega drugorazrednega evropskega tekmovanja Manchester United.

Posebno leto za United

Čeprav se tako Sevilla kot Manchester United ponašata z več kot stoletno tradicijo, bosta kluba danes odigrala svojo prvo uradno medsebojno tekmo. Pred tem sta se ekipi namreč pomerili zgolj na dveh prijateljskih obračunih. Prvič pred dvanajstimi leti, ko so zmago s 3:0 rdečim vragom zagotovili Louis Saha, Cristiano Ronaldo in David Jones ter zadnjič leta 2013 ob tekmovalnem slovesu Ria Ferdinanda, ko so bili s 3:1 boljši Španci. Glede na to, da sta bili obe tekmi odigrani na Old Traffordu, bodo Otočani sploh prvič gostovali pri Andaluzijcih, ki se jim doslej v ligi prvakov dlje kot do osmine finala še ni uspelo prebiti.

Povsem drugače velja za rdeče vrage, za katere je to že jubilejna deseta uvrstitev med 16 najboljših evropskih klubov, a obenem prva po sezoni 2013/14. Proti španskim predstavnikom bodo danes odigrali že 51. tekmo, še posebno uspešni pa so bili na zadnjih osmih obiskih Iberskega polotoka, saj so izgubili le enkrat. »V igri je le še 16 klubov. Med njimi je veliko močnih in izkušenih ekip,« pred tekmo ugotavlja trener Manchester Uniteda Jose Mourinho, ki je še kot trener Reala Sevillo v osmih poskusih premagal sedemkrat. Portugalec izpostavlja, da njegovi igralci še zdaleč ne sodijo v ožji krog favoritov za končno zmago, a obenem ve, da bi se lahko z osvojitvijo najprestižnejše evropske lovorike v zgodovino kluba zapisal z velikimi črkami. Za Manchester United je namreč leto 2018 zelo posebno, saj klub zaznamuje 60. obletnico od letalske nesreče v Münchnu in 50. obletnico od zmage v evropskem pokalu.