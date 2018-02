»Chelsea je bil boljši od Barcelone,« je po odigrani prvi tekmi osmine finala lige prvakov proti Kataloncem (1:1) trdil eden od petih Špancev v vrstah angleškega prvaka Cesar Azpilicueta. Razočaranje branilca je bilo na mestu, saj mu s soigralci ni uspelo dotolči v zadnjem obdobju neprepričljivih Kataloncev. Za pozitiven izid in ugodnejše izhodišče pred povratno tekmo prihodnji mesec na Camp Nouu jim je hrbet obrnila tudi sreča. Predvsem 29-letnemu Willianu, ki bi se lahko veselil tudi hat-tricka, če mu zadetka v prvem polčasu ne bi kar dvakrat preprečil okvir vrat.

Čeprav je strelcu edinega zadetka za Chelsea pripadel naziv igralca tekme, pa je bil ta zanj slaba tolažba. Del sijaja mu je namreč odvzel zvezdnik Barcelone Lionel Messi, ki je v torek prekinil strelsko sušo in na svoji deveti tekmi proti londonski ekipi končno zatresel njeno mrežo. Chelsea je s tem postal 37. klub v evropskih tekmovanjih, skupno pa že 71., proti kateremu je Argentinec dosegel gol. »Proti takemu nasprotniku, kot je Barcelona, in igralcem, kot so Lionel Messi, Luis Suarez in Andres Iniesta, je vsaka napaka usodna,« je glavni razlog za neodločen izid navedel trener gostiteljev Antonio Conte. Prav Iniesta in Messi sta v Londonu poskrbela za zelo neobičajen dosežek. Na Stamford Bridgeu sta se namreč v isti postavi znašla že na 97. tekmi lige prvakov in tako podrla rekord nekdanjih soigralcev Xavija Hernandeza in Carlesa Puyola.

Tako v španskih kot angleških medijih sta bila pozornosti deležna tudi Messijeva soigralca Luis Suarez in Sergio Busquets. Prvi zaradi neučinkovitosti v napadu, drugi pa zaradi fantastične predstave na sredini igrišča. Španski reprezentant je vpisal 139 podaj, poleg tega pa je zabeležil še 152 dotikov z žogo in 10 prestreženih podaj, kar je tudi eden od razlogov, da je imela Barcelona žogo v posesti skoraj 70 odstotkov časa. Od sezone 2003/2004 je imel Chelsea v ligi prvakov sicer nižjo posest le še šestkrat, prav vsakič proti Barceloni.