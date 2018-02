Po dveh tretjinah tekme je bilo sicer razmerje moči še poravnano (2:2), nato pa je na sceno stopil Alex Tuch in spodbudil soigralce. Tuch je zadel za vodstvo s 3:2, med strelce za Vegas pa so se vpisali še Ryan Carpenter, William Karlsson, Reilly Smith, Luca Sbisa, Erik Haula in Cody Eakin. Vratar Marc-Andre Fleury je k zmagi dodal 28 obramb.

TJ Brodie, Dougie Hamilton in Matthew Tkachuk so zadeli za Calgary, David Rittich pa je končal pri 19 obrambah.

V prvenstvu so odigrali še dve tekmi. Chicago Blackhawks so po kazenskih strelih s 3:2 ugnali Ottawa Senators. Tekmo je odločil Nick Schmaltz, ki je bil uspešen v sedmi seriji kazenskih strelov in pomagal Chicagu do komaj druge zmage v zadnjih enajstih tekmah.

Anaheim Ducks so z 2:0 premagali Dallas Stars, obe ekipi se s kralji borita za končnico, in prišli do četrte zaporedne zmage. V ekipi racmanov se je najbolj izkazal vratar Ryan Miller, ki je zbral 41 obramb in še 42. v karieri ohranil svojo mrežo nedotaknjeno.

Kopitarjevi kralji so tokrat počivali. Naslednja tekma jih čaka danes ponoči po srednjeevropskem času, ko bodo v Staples Centru gostili prav Dallas Stars, neposredne tekmece za končnico, ki so kljub današnjemu porazu na šestem mestu zahodne konference. Kralji so deveti.