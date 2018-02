Richard Teichmann se je rodil v vzhodnonemškem Altenburgu pred božičem leta 1868 – dan pred Emanuelom Laskerjem. Še kot mladenič je izgubil desno oko in imel vse življenje težave tudi z levim. Študij jezikov je začel v Jeni in Berlinu, nadaljeval pa v Londonu. Tam je spoznal, kaj želi: ostal je v Angliji in se posvetil šahu. Na krstnem mednarodnem nastopu je bil v Leipzigu leta 1894 tretji. Na veleturnirju v Hastingsu naslednje leto je končal v prvi polovici mojstrov, nato pa zašel v daljšo krizo. Končal jo je z zmago v Londonu leta 1900 in naslednjih dvajset let preživel v prvi svetovni deseterici.

Leta 1904 je odrinil na turnejo po Južni Ameriki. Ko se je vrnil, je izvedel, da mu je neki šahovski zanesenjak zapustil 4000 mark, za tiste čase ogromno denarja. To ni spremenilo Teichmannovega pristopa – peta mesta so se vrstila. Leta 1911 je Richard le dočakal svoj veliki trenutek: zmagal je v Karlsbadu, za seboj pa pustil Rubinsteina, Schlechterja, Marshalla, Nimcoviča, Vidmarja, Aljehina, Spielmanna… Zdaj je bil peti igralec sveta, a podobnega uspeha ni ponovil. Med vojno je živel v Švici, urejal časopisno šahovsko rubriko in se ukvarjal s problemskim šahom. Leta 1921 se je vrnil v turnirske arene in odigral neodločeno v dvoboju z Aleksandrom Aljehinom. O hipermoderni šoli, ki se je pojavila, je menil: »Ni stare ali nove šole, so le slabe in dobre poteze.«

Teichmann, nemški kiklop, kot so mu tudi rekli, je govoril šest jezikov. Bil je velik mož s črno brado in obvezo čez slepo oko, zaradi težav z vidom pa je dolgo partijo marsikdaj prekinil z odločno ponudbo premirja: »Dovolj neumnosti; remi naj bo!« Redki so bili junaki, ki so ponudbo zavrnili, res pa je prav zato pogosto malo zmanjkalo za najvišja mesta. V zadnjih berlinskih letih je imel kronične težave z ledvicami in umrl leta 1925.

TEICHMANN – SCHLECHTER

(Karlsbad 1911)

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4 Sf6 5. 0-0 Le7 6. Te1 b5 7. Lb3 d6 8. c3 0-0 9. d3 Sa5 10. Lc2 c5 11. Sbd2 Dc7 12. Sf1 Sc6 13. Se3 Lb7

Črni dovoljuje skok na f5, kar se mu bo maščevalo.

14. Sf5 Tfe8 15. Lg5 Sd7 16. Lb3 Sf8 17. Ld5 Sg6 18. Le7 Sge7

Vse bele figure so v napadu: počilo bo!

19. Lf7! Kf7 20. Sg5 Kg8 21. Dh5 Sf5 22. Dh7 Kf8 23. Df5 Kg8 (diagram)

24. Dg6! Dd7 25. Te3.

Kralj nima umika, trdnjava pa prihaja – črni se je vdal.