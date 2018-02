Na ministrstvu za zdravje vztrajajo, da zdravnikov s spremembami pri napotovanju nočejo kaznovati, ampak želijo izboljšati sedanje razmere. K dolgemu čakanju bolnikov namreč prispevajo tudi neustrezne napotitve. Posebno velika gneča je v revmatološki urgentni ambulanti. V osnovnem zdravstvu medtem ocenjujejo, da bi bilo kaznovanje za slabe odločitve neprimerno. Vsak bolnik je svet zase, poudarjajo.

Okoli 1100 neustreznih napotnic na dan

Možnost finančnih sankcij za neutemeljene napotitve prinaša splošni dogovor, s katerim je vlada razdelila letošnja zdravljenja in denar zanje. Za stroške pregleda bi v takšnih primerih zaračunali izvajalcu, pri katerem so bolnika napotili napačno, torej zdravstvenemu domu ali koncesionarju. Ko bi bolnika k svojemu kolegu neustrezno napotil drugi bolnišnični specialist, pa bi ta sankcija doletela bolnišnico.

»Ne spravljamo se na nobenega individualnega zdravnika,« je zatrdila državna sekretarka Ana Medved. Nepravilnih napotitev je po neuradnih podatkih okoli šest do sedem odstotkov, kar bi lahko – ker je zdravljenj veliko – pomenilo okoli 1100 neustreznih napotnic na dan. Po besedah Medvedove je treba poskrbeti, da bo pacient, ko jo res potrebuje, zdravstveno storitev dobil »ob pravem času in na pravem mestu«. Uvajajo pa tudi nove možnosti posveta med zdravniki v različnih delih zdravstva.

Za zdaj spremembe pri napotovanju predvidevajo v revmatologiji, če bodo učinkovite, pa jih bodo razširili še na druge stroke. Kot morebitno nadaljevanje so doslej omenjali urgentne centre.

Z natančnimi navodili za družinske zdravnike bodo razjasnili, kdaj bolnik res potrebuje takojšnjo pomoč, je pojasnil predstojnik revmatološkega oddelka UKC Ljubljana dr. Matija Tomšič. Manj bolnikov bi tako prihajalo v urgentno ambulanto, več pa bi jih bilo deležnih obravnave z oznako »zelo hitro«, ko naj bi bil na vrsti v dveh tednih. V revmatologiji je samo eno urgentno stanje, gigantocelični arteritis, ki lahko pripelje do izgube vida. Na leto zdravijo okoli 35 bolnikov s to težavo, je pojasnil Tomšič: »V urgentni revmatološki ambulanti pa pogledamo 2500 do 2600 bolnikov na leto.« Boji se, da bi bili, če pretiranega napotovanja z oznako nujno ne bi zajezili, v prihodnje prikrajšani ravno resnični nujni bolniki.

»Tak ukrep je skrajno neprimeren,« o možnosti sankcioniranja neupravičenih napotitev meni direktor zdravstvenega doma na Ravnah na Koroškem Stanislav Pušnik. Po njegovem bi bilo treba prej urediti sistemske težave, povezane z morebitnim prevelikim napotovanjem. Ocene bolnišničnih specialistov, da del napotitev v resnici ne bi bil potreben ali da se je zdravnik v osnovnem zdravstvu neprimerno odločil o stopnji nujnosti na napotnici, so lahko po njegovem sicer realne. »Je pa to le del zgodbe.« Mnogi bolniki na primer vztrajajo pri pregledu v bolnišnici. Poleg tega odločitve niso vedno enostavne, je spomnil Pušnik, ki je tudi sam zdravnik, pri podobnih težavah pa se lahko situacija od bolnika do bolnika zelo razlikuje.

