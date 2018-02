Islamisti so v ponedeljek zvečer vdrli v dekliško šolo in internat v kraju Dapchi. Lokalne oblasti so sprva sporočile, da so šolarke in učitelji zbežali. Vendar so se pojavili strahovi, da so deklice ugrabili, saj jih še vedno niso našli, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Od 926 šolark se jih je 815 vrnilo v šolo in so jih videli, je predstavnik lokalnih oblasti Abdulmaliki Sumonu dejal novinarjev in dodal, da ostale še vedno pogrešajo, a da še niso začeli preiskave v smeri ugrabitve. V največjem internatu v zvezni deželi Yobe prebivajo in obiskujejo šolo dekleta stara od 11 let naprej.

Pripadniki Boko Harama so 14. aprila 2014 iz šole v kraju Chibok ugrabili 276 deklet. 59 je uspelo pobegniti takoj, 107 pa je uspelo pobegniti kasneje ali pa so jih našli oziroma rešili.

Skupina dekleta zadržuje kot spolne sužnje, sili pa jih tudi v poroke s svojimi borci. Strokovnjaki menijo še, da nekatere prisilijo tudi k temu, da postanejo samomorilske napadalke. Ugrabljene deklice so med več tisoč ugrabljenimi ženskami, dekleti in fanti med konfliktom, ki se je začel leta 2009. V Nigeriji je ta zahteval 20.000 življenj, 2,6 milijona ljudi pa je moralo zapustiti svoje domove.