Oborožena islamska skrajneža sta avgusta streljala na teraso turške restavracije Aziz Istanbul v središču glavnega mesta Ouagadougou. Restavracija na Aveniji Kwame N’Krumah je le dvesto metrov oddaljena od luksuznega hotela, kjer so islamski skrajneži januarja 2016 umorili 30 ljudi, ranili pa jih več kot sedemdeset. Letos so bili med 19 žrtvami večinoma otroci in ženske, ki so na terasi turške restavracije praznovali rojstni dan.

Glede na to, da je od zadnjega terorističnega napada v Ouagadougouju nadzor poostren in da je na javnih mestih, kot so banke, šole, hotel