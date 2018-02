V središče postavlja uspešnega podjetnika Rauna, ki praznuje 60. rojstni dan, vstopa torej – kot opiše pripovedovalec, kralj evfemizmov – v pozna srednja leta. »Žerjavi so odleteli. Tudi njegovo življenje se v hitrem tempu bliža koncu.« In Rauno si otre solzo z lica. Kot se za industrialsko visoko živino spodobi, je ob jubileju prejel obilo šopkov, zaboje šampanjca, kupe paštet iz gosjih jeter, kaviarja in drugih dobrin iz sveta visokih cen in nizkih strasti. A najbolj je direktorja koncerna ganil nov častni naziv – industrijski svétnik. No, svetník dobrodušni Rauno res ni bi