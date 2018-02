Marijan Dović, literarni znanstvenik: Avreola kljub grešnosti

Marijan Dović z Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU se je v delu Prešeren po Prešernu posvetil posmrtnemu življenju našega najbolj kanoniziranega ustvarjalca in svojevrstnega slovenskega kulturnega svetnika. Na odkritje Prešernovega spomenika je navsezadnje leta 1905 prišlo 20.000 ljudi, na lansko odkritje spomenika Borisu Pahorju pa (le še) 200. »Evforični časi komemoracije pesnikov in umetnikov so mimo, toliko ljudi lahko danes zberemo le na stavki Sviza, na koncertu ali nogometni tekmi,« pove Dović. A spomni, da je bilo vseeno tudi pred sto leti težko zbrati toliko ljudi na enem mestu. »To je pred tem uspelo denimo taborskemu gibanju, ki je bilo v nekem trenutku prepovedano, ker je postalo politično nevarno. Množične kulte pesnikov lahko torej v kontekstu nacionalnih gibanj vidimo kot obvod, nekaj, kar oblast razume kot razmeroma benigno izražanje nacionalnih čustev.«