Zagrebški sociolog Bruno Šimleša, ki mu pravijo tudi pop psiholog, je kolumnist in avtor knjig za samopomoč, v katerih največ piše o ljubezni in odnosih, zelo radi pa ga berejo tudi slovenski bralci, predvsem bralke. Sam trdi, da je pomagal že tisočim, idej za pisanje o ljubezni in ljubezenskih težavah pa mu ne bo zmanjkalo nikoli. Ljubeznoslovje, Šola življenja, Brez rokavic, zadnja v vrsti njegovih knjig, nam govorijo, da se moramo najprej zaljubiti vase, kar pogosto slišimo tudi od drugih terapevtov in ljubezenskih strokovnjakov, je pa v njej tudi nekaj