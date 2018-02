BBC-jeva ekipa zdravnikov je tri britanske družine oborožila z antibakterijskimi robčki, s katerimi so kuhinjsko površino najprej dobro obrisali, nato pa jo uporabljajo tako, kot bi jo vsak dan v kuhinji. Med delom so pobrali nekaj vzorcev za analizo, te pa predali mikrobiološki fiziologinji Lynn Dover z univerze Northumbria v Newcastlu.

Mikrobi se vrnejo takoj po dezinfekciji

»Prvi vzorci s kuhinjskega pulta eno uro po čiščenju s krpicami so že pokazali nekaj bakterij in glivic. Vzorci, vzeti 12 ur kasneje, pa so pokazali že njihov dramatični porast, pa tudi več različnih vrst glivic,« je povedala za BBC. To pomeni, da se mikrobi na površine naselijo skoraj takoj po dezinfekciji, je pa res, da jih je večina nenevarnih za ljudi, nekateri pa so celo pomembni za ohranjanje zdravja.

Kuhinjske površine pa sploh niso najbolj problematične v naših domovih. Študija organizacije za javno zdravje je leta 2011 opravila raziskavo, na osnovi katere so ugotovili, da so z bakterijami najbolj okužene gobice za pomivanje posode ali drugih površin v stanovanju. Med bolj umazanimi so bila še pomivalna korita, določene kuhinjske površine, pa tudi deske za rezanje. Veliko bakterij so našli tudi v kopalnici: največ na držalih zobnih krtačk in na držalih na vratih.