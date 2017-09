Ekipa podjetja Puretta Technology od leta 2015 poskuša rešiti problem, s katerim se spopadajo najbolj zagreti mizofobi oziroma posamezniki, ki se bojijo bakterij. Ti se namreč vsako jutro in večer soočijo s prav posebnim kavljem 22. Odločiti se morajo, kaj jim je bolj pomembno – odstraniti bakterije z zob ali preprečiti, da bi si v usta vnesli bakterije z zobne ščetke.

Da so na naših zobnih ščetkah bakterije, ni nobena skrivnost. To je tudi eden od razlogov, zakaj je ščetko dobro zamenjati po treh ali štirih mesecih. Nekateri gredo pri skrbi, da bi se izognili dodatnim bakterijam na ščetkah, še korak dlje – pokrivajo jih oziroma poskušajo zaščititi v zaprtih posodicah ali nastavkih za glave ščetk. To komu morda zveni koristno, še posebno če se boji, da bi na ščetko priromale bakterije drugih oseb, a strokovnjaki pravijo, da takšni pripomočki pogosto pravih mizofobov ne bodo pomirili. Vlažno in zaprto okolje je namreč še posebej primerno za širjenje bakterij.

Pri Puretta Technology so zato izdelali priročno napravo, ki je namenjena neprestanemu steriliziranju zobnih ščetk in nekaterih drugih higienskih pripomočkov. Čistilna postaja puretta ščetke čisti s pomočjo UV-luči, ki v trenutku ubije bakterije. Njeno površje je pobarvano z odbojno barvo, ki omogoči, da UV-žarki dosežejo različne kote znotraj čistilne postaje in tako sterilizirajo ter čistijo ščetke z vseh strani. Snovalci naprave trdijo, da ji uspe ubiti 99,99 odstotka bakterij, v postajo pa lahko vstavite štiri zobne ščetke, tri pakete za nitkanje, strgalnik za jezik, britvico in zobno pasto.

Naprava nadalje s pomočjo senzorjev zazna gibanje in tako ugotovi, ali je kdo v njeni bližini. Ko na oddaljenosti enega metra zazna telo, se postaja izklopi in preloži steriliziranje, dokler se telo ne odmakne na večjo oddaljenost. Napravo lahko namestite kamor koli, montažo pa še olajša dejstvo, da ne potrebuje nobenega vtikača. Snovalci naprave so namreč precej ponosni, da je ta okolju prijazna in se napaja izključno s solarno energijo. Čeprav bi pričakovali, da bi postajo zato morali montirati na dobro osvetljenem mestu blizu okna, ni tako, saj jo lahko napaja tudi svetloba iz domačih luči.

Podjetje je z izdelkom skočilo na kickstarter, kjer je že za skoraj štirikrat presegel zastavljeni cilj, namen množicarske akcije pa je zbiranje naročil za zagon množične proizvodnje. Predvideni datum dostave je že letošnji oktober. Pri ceni okoli 50 evrov ne gre za pretirano drag izdelek, je pa vprašanje, kako nujno potreben je. Strokovnjaki namreč pravijo, da ni dovolj dokazov za trditve, da bi običajna rast bakterij na ščetkah lahko bila posebno škodljiva. Opozarjajo pa, da bi negativne učinke lahko zaznali predvsem v primeru, ko je ščetka v prostoru, ki ga uporablja večje število ljudi. Pri tem naj bi bile škodljive predvsem bakterije, virusi ali celo paraziti, ki niso del naše flore in so na ščetko prišli z drugih ljudi.