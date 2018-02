Direktor Oxfama Mark Goldring je včeraj pred odborom britanskega parlamenta nadaljeval nanizanko opravičil in posipanja s pepelom vodilnih v Oxfamu, a mu za zdaj niti malo ne pomagajo. Plazu kritik, pri katerih prednjači britanska konservativna vlada, ni videti konca. Delno zaradi vse več novih podrobnosti o dogajanju na Haitiju, ki jih otoški tabloidi senzacionalistično opisujejo kot »orgije v Oxfamovih vilah«. Delno zato, ker se kritika širi na druge znane velike dobrodelne organizacije, kot sta Zdravniki brez meja, ki je lani zaradi spolnega nadlegovanja odpustila 19 uslužbencev, in Rešite otroke, ki je sporočila, da je leta 2016 preiskovala 53 obtožb o spolnih prestopkih svojega osebja.

Za mednarodne dobrodelne organizacije so najpomembnejši milijoni anonimnih ljudi, ki zaradi vseh teh kritik izgubljajo zaupanje vanje. Direktor Oxfama je med pričanjem v parlamentu povedal, da je že 7000 ljudi zaprlo trajnike, prek katerih so vsak mesec Oxfamu podarjali denar. Že 46 odstotkov vprašanih Otočanov pravi, da bi vlada morala uresničiti grožnjo z ukinitvijo denarne pomoči Oxfamu. Goldring je tudi povedal, da so po izbruhu haitijskega škandala uslužbenci Oxfama prijavili 26 »incidentov«, ki so se zgodili nedavno ali v preteklosti. Šestnajst od teh naj bi se zgodilo v tujini. Med zaslišanjem se je tudi opravičil za izrečeno v intervjuju za dnevnik Guardian. Dejal je, da sta obseg in ostrina kritik Oxfama nesorazmerna s stopnjo krivde ter da številne kritike vodi nasprotovanje mednarodni pomoči. Opravičil se je za besede: »Česa smo krivi? Smo umorili dojenčke v njihovih posteljicah?« rekoč, da je bil pod stresom.

Oxfam, katerega uslužbenci delajo v več kot devetdesetih državah, je ukrepal proti tistim, ki so najemali lokalne prostitutke, saj to svojemu osebju izrecno prepoveduje. V največjih težavah je zaradi obtožb, da je prepočasi ukrepal proti kršilcem, kar priznava, in da je njihovo početje hotel prikriti javnosti, kar še vedno najodločneje zanika. Oxfam je objavil poročilo o interni preiskavi iz leta 2011 in v njej je počrnil imena. To kaže, da so trije moški, obtoženi najemanja lokalnih prostitutk na Haitiju, med preiskavo grozili pričam. Pa tudi, da so zaradi najemanja prostitutk odpustili enega uslužbenca, trem pa omogočili, da so med preiskavo odstopili. Poročilo ne izključuje, da so bile med prostitutkami mladoletnice. Dva uslužbenca so odpustili zaradi ustrahovanja in nasilništva. Eden od njiju je bil obtožen tudi nalaganja pornografije na službeni računalnik. Enega so odpustili, ker ni zaščitil svojega osebja.

BGnila jabolka?

Večina Otočanov kljub vsemu še vedno misli, da Oxfam naredi ogromno dobrega po svetu, da rešuje življenja tudi v krajih, v katere si druge dobrodelne organizacije ne upajo niti priti, in da zaradi peščice gnilih jabolk med deset tisoč uslužbenci in več kot dvajset tisoč prostovoljci ne bi smeli soditi celi organizaciji. Velik problem Oxfama in drugih velikih dobrodelnih organizacij očitno niso le gnila jabolka, ampak tudi to, da so zelo velike in da nimajo prave medsebojne povezave, saj so se nekateri od tistih, ki jih je očitno bolj zanimalo spolno izkoriščanje kot pomoč prizadetim, selili iz ene dobrodelne organizacije v drugo.

Sta obseg in ostrina kritik nesorazmerna s stopnjo krivde Oxfama, kot trdi njegov direktor Goldring? Pravi tudi, da ni niti ene organizacije, v kateri ne bi bilo spolnih zlorab in izkoriščanja. Resnici na ljubo: britanska konservativna vlada Therese May, ki je konec lanskega leta sredi velikega škandala zaradi spolnega nadlegovanja v parlamentu izgubila tri ministre, obtožene nadlegovanja, je pod velikim pritiskom desnega krila stranke. To zahteva zmanjšanje mednarodne pomoči in obenem trdi, da so dobrodelne organizacije, kot je Oxfam, levičarske organizacije. Vlada sredi srda in besa nad Oxfamom ne odgovarja na vprašanje kritikov, zakaj doma dopušča plačevanje za seks in zlorabljanje žensk. Ne bi smeli pozabiti tudi tega, da je Oxfam znan kot največji kritik vse večjega prepada med bogatimi in revnimi v Britaniji in po svetu.