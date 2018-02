Britanska vlada se je z grožnjo odzvala na razkritje britanskega časopisa The Times, da so sodelavci Oxfama najemali prostitutke na popotresni misiji humanitarne organizacije na Haitiju leta 2011 in da organizacija ni ustrezno ukrepala proti vpletenim sodelavcem. Gre za eno največjih humanitarnih organizacij v Veliki Britaniji. Zaradi škandala je odstopila namestnica direktorja Oxfama Penny Lawrence. Zaskrbljenost povzročajo tudi ugotovitve, da je bilo lani več kot 120 zaposlenih v raznih britanskih humanitarnih organizacijah vpletenih v sporno ravnanje in kazniva dejanja.

Oxfam je ena največjih človekoljubnih organizacij na britanskem otoku; ustanovljena je bila med drugo svetovno vojno, danes ima okoli pet tisoč zaposlenih in mrežo 23.000 sodelavcev, njen letni proračun znaša okoli 360 milijonov evrov (36 milijonov iz britanskega proračuna, drugo so prostovoljni prispevki). Po potresu na Haitiju 12. januarja 2010, v katerem je umrlo 230.000 ljudi, 300.000 jih je bilo ranjenih, poldrugi milijon prebivalcev pa je ostal brez strehe nad glavo, je v glavno mesto Port-au-Prince nemudoma poslal 200 svojih zaposlenih pod vodstvom 68-letnega Belgijca Rolanda van Hauwermeirena. Leta 2011 je neimenovana oseba prijavila vodstvu Oxfama neprimerno vedenje nekaterih njegovih sodelavcev na Haitiju, zaradi česar so uvedli notranjo preiskavo in ukrepe, a je doslej vodstvo o tem molčalo in to prikrivalo pred javnostjo in pristojnimi institucijami.

Sedež misije ali javna hiša?

Po ugotovitvah notranje preiskave je Hauwermeiren, vodja njihove misije na Haitiju, po prihodu najel več mladoletnih prostitutk in jih pripeljal v rezidenco, ki jo je zanj najel Oxfam. Kot poroča The Times, se je tedanja direktorica Oxfama Barbara Stocking namesto takojšnje odstavitve ali disciplinskega postopka proti Hauwermeirenu odločila, da mu ponudi »časten in postopen odhod« iz organizacije v zameno za sodelovanje pri preiskavi. Po pripovedovanju nekaterih članov organizacije so stavbo v Port-au-Princeu, v kateri sta bila sedež Oxfama in haitijsko prebivališče vodje misije, imenovali javna hiša. Anonimna priča je za The Times povedala, da so v njej prirejali orgije s prostitutkami, napol gola dekleta so nosila majice z emblemom Oxfama; tem orgijam so pravili »žar z mladim mesom«. Vodstvo Oxfama zdaj priznava, da so v preiskavi nekateri pričali o navzočnosti mladoletnic, a da tega niso mogli dokazati. Vse stroške misije je kril Oxfam, plačal je tudi prostitutke.

Po končanih postopkih je organizacijo leta 2011 zapustilo sedem ljudi, od tega so štiri zaposlene odpustili, trije pa so prostovoljno odšli. V v petek objavljenem sporočilu za javnost je vodstvo Oxfama priznalo, da je bilo početje nekaterih njihovih sodelavcev na Haitiju nesprejemljivo, zavrnilo pa je očitek o prikrivanju škandala, kot je zapisal konservativni časnik. Zagotavljajo, da so že takrat ustanovili posebno komisijo za nadzor nad delom njihovih zaposlenih in kooperantov po svetu ter da so o tem dogodku leta 2011 že obvestili oddelek britanske vlade za mednarodni razvoj. Pristojni na tem oddelku odgovarjajo, da so bili seznanjeni samo s preiskavo spolnega delikta, ne pa tudi o domnevnih spolnih odnosih z mladoletnimi dekleti in prostitucijo.