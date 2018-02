Poročilo iz leta 2011 ugotavlja, da je sedem humanitarnih delavcev, ki jih je Oxfam na Haiti poslal po uničujočem potresu leta 2010, najemalo prostitutke za spolne odnose v vili, ki jo je najel Oxfam. Poleg tega so trije sodelavci Oxfama »fizično grozili in strašili« pričo, ki je govorila s preiskovalci, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Štiri sodelavce so zaradi obnašanja odpustili, trem pa so omogočili odstop. Med slednjimi je tudi vodja haitijske odprave Roland Van Hauwermeiren, ki je glede na navedbe v poročilu priznal, da je plačeval za spolne usluge in da so mu ponudili »postopen in dostojanstven odstop«.

Van Hauwermeiren je pretekli teden v pismu zanikal obtožbe na svoj račun. 68-letni belgijski državljan je v pismu zatrdil, da ni bil na Haitiju »nikoli v javni hiši, v nočnem klubu ali baru«. Zapisal je tudi, da je v okviru notranje preiskave v Oxfamu povedal, da je imel med službovanjem na Haitiju trikrat spolne odnose v svoji hiši, s »častno, zrelo žensko, ki ni bila niti žrtev potresa niti prostitutka« in ji za to ni plačeval.

Oxfam je ob današnji objavi poročila sporočil, da bodo kopijo poročila danes na sestanku posredovali tudi haitijski vladi, ki je že sprožila lastno preiskavo.

Theresa May: Dejanja so krepko pod pričakovanimi standardi

Britanska premierka Theresa May je v odzivu na poročilo dejanja Oxfamovih sodelavcev na Haitiju označila za »strašna«. »Dejanja so bila krepko pod standardi, ki jih pričakujemo od dobrodelnih in nevladnih organizacij, s katerimi sodelujemo,« je poudarila po navedbah AFP. »Ne bomo sodelovali z nikomer, ki ne dosega visokih standardov, ki smo jih postavili in ki so po našem mnenju pomembni,« je dodala.

Britanski mediji so na začetku meseca poročali, da so sodelavci Oxfama na Haitiju najemali prostitutke, kar v tej državi ni zakonito. Obenem je eno največjih humanitarnih organizacij s sedežem v Londonu obtožil, da je neprimerno vedenje svojih sodelavcev prikrivala.

Na Oxfamu so zanikali, da so skušali prikriti neprimerno vedenje, danes pa so sporočili, da z objavo poročila »priznavajo zlorabo zaupanja, do katere je prišlo«.

Kasneje so mediji poročali še, da so v Čadu, kjer so pomagali žrtvam državljanske vojne, leta 2006 v prostore Oxfama redno vabili prostitutke. Pretekli teden se je afera še razširila, med drugim so v javnost pricurljali še očitki o posilstvih s strani nekaterih sodelavcev Oxfama v Južnem Sudanu in spolnih napadih na mladoletne prostovoljce v Oxfamovih trgovinah v Veliki Britaniji.