Morda je naključje, da se je nova britanska stranka Obnova, ki želi preprečiti brexit, rodila v času, ko je na smrtni postelji edina v celoti probrexitska stranka UKIP, ki je z denarjem zelo bogatih ljudi nastala z enim samim namenom: Britanijo izčlaniti iz EU. Tako kot UKIP tudi Obnova nagovarja tiste Britance, ki zaradi razočaranja nad političnim razredom oziroma starimi tremi strankami – konservativci, laburisti in liberalnimi demokrati – mislijo, da so politični brezdomci.

Skoraj vojaško krilo nasprotnikov brexita

Nervoza v brexitskem taboru in v brexitsko nesoglasni konservativni vladi Therese May je razumljiva. Nenadoma se soočajo z vrsto organiziranih nasprotnikov, ki hočejo ustaviti brexit. Dva sta velika. Eden je kampanja skupine Best for Britain (Najboljše za Britanijo), drugi je nova stranka Renew (Obnova). Njen cilj je ustaviti izstop iz EU. Doseči želi referendum o brexitskem sporazumu, na katerem bi volilci odločali o tem, ali naj sprejmejo sporazum ali naj ostanejo v EU. Svojo politično privlačnost namerava preveriti že na majskih lokalnih volitvah, na naslednjih parlamentarnih pa imeti kandidate v vseh 650 volilnih okrožjih. »Mi smo skoraj vojaško krilo (protibrexitskega) gibanja, ki bo imelo kandidate v vseh okrožjih zato, da bi ogrozili poslance, ki se nočejo premisliti ali se nočejo postaviti za stališča tistih, ki so jih izvolili,« je dejal eden od treh voditeljev stranke James Clarke.

Sovoditeljica Sandra Khadouri pravi, da se milijoni Britancev, tako zagovorniki kot nasprotniki brexita, stari in mladi z juga in severa počutijo kot zapuščeni politični brezdomci. »Številni so razočarani nad lažnimi obljubami brexita, zaradi katerega bomo revnejši, na veliko načinov si bomo škodovali in zanemarili prave probleme, kot je družbena neenakopravnost,« pravi. Tistim, ki obžalujejo glas za brexit, sporoča, da to ni njihova krivda, saj da niso dobili dovolj informacij o tem, kaj bo prinesel.