Od brexitskega referenduma, na katerem je slabih 51,9 odstotka od 72,2 odstotka volilnih upravičencev glasovalo za odhod iz EU, mineva skoraj leto in pol, pa se na Otoku nič manj ne prepirajo o brexitu, kot so se pred referendumom. Prej več. In grše. Zmerjajo se ne samo zagovorniki in nasprotniki brexita, ampak tudi zagovorniki različnih brexitov.

Številni Britanci se sprašujejo, ali lahko ta preklemanski brexit, s katerim jim politiki in mediji polnijo ušesa noč in dan, prekličejo ali ustavijo, da bi lahko normalno živeli in delali naprej. Številni drugi vztrajno po