V Tolmin prihajajo tudi Jamajčan Protoje, eden vidnejših predstavnikov t.i. reggae revivala - zmesi roots reggaeja iz časa Boba Marleyja in trših ritmov dancehalla -, ter eni od protagonistov nove generacije reggae glasbenikov, Italijani Mellow Mood s svojo zmesjo roots reggaeja, rocksteadyja in tribal clubbinga.

Občinstvo lahko pričakuje še O.B.F. ft. Charlie P & Sr. Wilson, Benny Page, Warrior Sound, Northern lights, Ma'gash, Awa Fall aka Sista Awa in New Kingston, so sporočili organizatorji in dodali, da seznam nastopajočih še ni zaključen.

Poleg premika termina v mesec julij pa Overjam letos najavlja še nekaj drugih novosti: 10. in 11. julija bodo na sotočju nastopili sound systemi in selektorji, festival pa bo v polnem pogonu od četrtka do sobote. Zadnji festivalski dan bo namenjen počitku in odhodu, zato programa takrat ne bo. Ob glasbenem delu pa bo potekalo tudi obfestivalsko dogajanje z mnogimi delavnicami, animacijsko-ustvarjalnim programom Overjam4Kidz ter izobraževalnim programom Overjam Univerze.

Ziggy Marley bo na Overjamu nastopil 12. julija

Najstarejši sin jamajške legende je eden od vodilnih ustvarjalcev reggae glasbe. V svoji karieri je osvojil osem grammyjev ter kopico drugih nagrad. Odraščanje ob slavnem očetu je imelo nanj velik vpliv - po nekaj otroških glasbenih sestavih je leta 1979 pri 11 letih s svojimi sorojenci ustanovil The Melody Makers. V naslednjih letih je zasedba izoblikovala svoj zvok in se z njim oddaljila od očetove zapuščine. Devet let po nastanku so izdali mednarodno prepoznaven album Conscious Party, sicer tretji po vrsti, ki je vseboval tudi uspešnici Tomorrow People in Tumblin' Down'. Zanj so prejeli grammyja.

V letih, ki so sledila mednarodnem uspehu, je Ziggy Marley z The Melody Makers ustvaril mnogo legendarnih albumov in skladb ter prejel več grammyjev, uspeh za uspehom pa je nizal tudi po letu 2003, ko je začel nastopati samostojno. Sem sodijo grammy za albume Love is my Religion, Ziggy Marley in Concert, Fly Rasta in Ziggy Marley ter nagradi grammy in emmy za ustvarjanje glasbe za otroke. V teh letih je ustvaril mnogo svojih najboljših glasbenih del, so še zapisali organizatorji.

Festival Overjam bo tolminsko festivalsko sezono odprl 18 let po tistem, ko je bilo sotočje prvič prizorišče odmevnega mednarodnega festivala reagae glasbe, temu pa so se nato pridružile še druge zvrsti, tudi najštevilčnejši metal festival.