V glasbeni program se je letos uvrstilo še nekaj najbolj znanih in pričakovanih skupin iz žanrov punk-rock, ska in hardcore. Med njimi so Beatsteaks, Lagwagon, Mad Caddies, H2O, The Lawrence Arms, Authoroty Zero ter mnogi drugi. Med nastopajočimi skupinami je tudi nekaj slovenskih bandov. Na t.i. ogrevalnem dnevu bodo igrali Elvis Jackson in Happy Ol' McWeasel, irokeze se bodo zibale tudi ob kitarskih ritmih mariborskih Trash Candy ter hrvaških Hladno pivo. Tudi letos se bo na manjšem odru zvrstilo več manj uveljavljenih skupin, kar je pohvale vredna odločitev organizatorjev.

Sevšek: Radi bi, da se obiskovalci zavedajo, da so pomemben del festivala Punk Rock Holiday se je v svojih sedmih izvedbah dodobra usidral na zemljevid uveljavljenih glasbenih festivalov v Evropi. Kot je za Dnevnik.si povedal njegov programski vodja Andrej Sevšek, je glavni izziv v prihodnjih letih obdržati nivo festivala v smislu seznama nastopajočih skupin, kot tudi same izvedbe dogodka. »Trudimo se upoštevati mnenja in popravljati napake, na katere nas opozorijo obiskovalci. Radi bi, da se obiskovalci zavedajo, da so pomemben del festivala in da ga lahko soustvarjajo. Festival je predvsem njihov in ne v lasti par ljudi, ki iz njih ožemajo evre. To se mi zdi pomemben preskok pri organiziranju tovrstnih dogodkov. Enako je s pozornostjo do manjših bendov. Vse to se z leti obrestuje,« je razložil Sevšek. Glede na rastoče povpraševanje po obisku festivala - praktično vseh pet tisoč kart je bilo prek spleta razprodanih v nekaj urah - o povečanju števila vstopnic organizatorji ne razmišljajo. To bi namreč pomenilo, da bi morali med odrom in obiskovalci postaviti varnostno ograjo. Ta pa se je na lanskem festivalu, ko je bila postavljena na ogrevalnem dnevu, izkazala za motečo. Med punkerji je namreč zelo priljubljeno skakanje z odra med množico ali t.i. »stage diving«.