Prvi so v letošnjem letu zimske počitnice začeli šolarji in dijaki iz osrednje in zahodne Slovenije, prihodnji teden jim bodo sledili še vrstniki iz vzhodnega dela države. Čeprav vreme ni idealno, si v smučarskih središčih po Sloveniji v teh dveh tednih obetajo tradicionalni vrhunec sezone. V Kranjski Gori in na Rogli največji naval obiskovalcev pričakujejo konec tedna, ko se bodo počitnikarjem pridružili še dnevni gostje. Sodeč po zadnjih dveh vikendih, ko so imeli rekordno število obiskovalcev v tej smučarski sezoni, je nekaj podobnega pričakovati tudi na Mariborskem Pohorju.

V tednu, ko počitnikuje »bogati« zahod, ki smučarskim središčem prispeva več gostov in zaslužka, imajo po pojasnilih Tine Tinta Kovačič iz Unitura tako na Rogli kot v Termah Zreče v celoti zasedene vse namestitvene zmogljivosti. Toda niti drugi teden počitnic obisk ne bo bistveno slabši, saj je na Rogli rezerviranih dobrih 95 odstotkov postelj in v Zrečah skoraj 85 odstotkov. »Po pričakovanjih bodo v teh dveh tednih največ nočitev ustvarili slovenski gostje, in sicer 77 odstotkov na Rogli in 62 odstotkov v Termah Zreče,« je napovedala Tinta-Kovačičeva.

Najbolje poskrbljeno za otroke

Da bi se obiskovalci pri njih dobro počutili, so v času šolskih počitnic poleg smučarskih tečajev pripravili še vrsto drugih dogodkov na smučišču in ob njem. Po pojasnilih Elizabete Skumavc iz Turizma Kranjska Gora je povečan predvsem obseg otroških dogodkov in delavnic, ki jih med drugimi organizira Slovenski planinski muzej, a ne manjkajo niti dogodki za odrasle, kot sta gledališki predstavi Moška copata in Čakalnica. »V hotelu Alpina je organiziran zimski vrtec, ki vključuje varstvo otrok, animacije in igre, različne animacijske skupine in mini klubi pa delujejo tudi v drugih večjih hotelskih kompleksih. Animatorji bodo zabavali staro in mlado tudi na smučišču,« je zagotovila Skumavčeva in v vrsti dogodkov izpostavila zdaj že tradicionalno tretjo nočno veleslalomsko tekmo pod žarometi, memorial Draga Grubelnika (v petek, 2. marca), ter seveda moško tekmovanje za svetovni pokal Vitranc, ki bo sovpadlo s koncem šolskih počitnic (3. in 4. marca).

Oba dogodka se bosta končala s koncertnim programom, tega pa bodo v petek in soboto deležni tudi obiskovalci Mariborskega Pohorja, ki se lahko na prenovljeni ploščadi pred spodnjo postajo Pohorske vzpenjače po besedah Mihe Rubina iz podjetja Marprom, ki upravlja smučišče, družijo tudi vsak dan v času olimpijskih iger v Pjongčangu. »Za otroke pa na tej ploščadi ob sobotah organiziramo delavnice in tudi otroško predstavo,« je povedal Rubin.

Na Rogli med tednom simultano potekata tako šola smučanja kot škratov smučarski vrtec, v sodelovanju z Rančem Kaja & Grom pa se otroci in odrasli lahko spoznavajo tudi s konji in se med drugim preizkusijo celo v tako imenovanem skiringu ali vleki smučarja s konji. »Seveda se majhnim in velikim otrokom na snegu pridruži tudi Zlodej. Na smučišču Uniorček med 12. in 14. uro, skupaj z animatorji, pripravlja številne zabavne pustolovščine. Med njimi obisk gozdnih prijateljev v lesenih hiškah ob smučišču, zabavne snežne igre in še marsikaj,« je pojasnila Tinta-Kovačičeva.

V nobenem od omenjenih smučarskih središč sicer za čas počitnic niso pripravili kakšne posebne ponudbe za otroke iz socialno šibkejših družin, dobijo pa vsi otroci iz Kranjske Gore sezonske vozovnice za domače smučišče zastonj, medtem ko otroci s posebnimi potrebami in tisti iz socialno šibkih družin smučajo ugodneje. »Prav tako smo sodelovali tudi pri projektu Šolar na smuči in v zadnjem tednu januarja 2018 brezplačno gostili 500 šolarjev na dnevni smuki v Kranjski Gori,« je naštela Gombočeva.

V okviru istega projekta so na Rogli brezplačen smučarski dan januarja letos omogočili 700 šolarjem iz trinajstih šol, sicer pa po besedah Tinta-Kovačičeve različnim organizacijam in društvom, ki se ukvarjajo predvsem s prostim časom otrok, vsako leto namenjajo določene storitve in popuste. »Kakšnih posebnih projektov za socialno šibke v času počitnic nismo pripravili, so pa sobotne delavnice in otroške predstave za vse brezplačne,« je povedal Rubin.