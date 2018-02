Proti 24-letnemu Michaelu Rohanu so prejšnji teden vložili obtožnico zaradi kraje in prikrivanja velikega umetniškega dela, po plačilu varščine pa so ga izpustili, poročajo ameriški mediji. (Mednarodni) incident se je pripetil 21. decembra lani, ko se je 24-letnik na Franklinovem inštitutu v Filadelfiji udeležil zabave, med katero je zataval do desetih glinenih kipov, ki so jih na inštitutu dobili v posojo.

Čeprav je bila razstava v tistem trenutku zaprta, mu je vendarle uspelo priti čisto do enega od kipov (vsak od njih je vreden 3,6 milijona evrov), nato pa z njim narediti selfija, pri čemer je celo uporabil bliskavico, kitajski medij Xinhua citira FBI. A Rohanu to še ni bilo dovolj – svojo roko je namreč položil na roko 2000 let starega kipa in mu (po nesreči) odlomil palec, ga vtaknil v žep ter odšel. V muzeju so šele 8. januarja opazili, da kipu manjka del dlani, na pomoč so poklicali FBI, kjer so hitro izsledili domnevnega krivca. Ta jim je kasneje priznal, da je palec pospravil v predal mize.